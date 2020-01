BeursVandaag: Verbaas u maar weer

Update om 08:45 uur, op verzoek van mijn bron overgetikt en niet gescreendumpt. Ik heb het rapport.

Kempen Local Alpha Favourites List 2020

15 januari 2020

We include Altice Europe, Besi and NN to our Local Alpha Favourites List and we remove Intertrust.

Basic-Fit, Euronext, OCI, SBM Offshore, Tessenderlo and TKH remain on the list.

U weet het intussen, ASMI zegt dat haar Q4-resultaat double digits beter uitpakken dan haar eigen verwachtingen.

Dat u er in uw enthousiasme niet blind van uit gaat dat de koers verder blijft razen: bezit van de zaak, einde vermaak kan ook nog. Bedenk goed wat de business en daarmee de koers van ASMI op kortere of langere termijn nog verder kan opschroeven.

Van ASMI is het een kleine stap naar ASML en dat komt klem te zitten tussen VS en China? Dit is echt slecht nieuws. Want als bedrijf wil je hier niets mee te maken hebben, denk ik. Dit kan ook in de (nabije) toekomst voor ons hele land gaan gelden: dat we moeten kiezen voor kamp Amerika of kamp China.

Peking waarschuwt voor verslechtering Nederlands-Chinese relatie om ASML https://t.co/KyiBLn83Pl pic.twitter.com/OrHbWgXShL — FD Nieuws (@FD_Nieuws) January 15, 2020

Vandaag tekenen VS en China overigen hun Fase I handelsverdrag. Het heet dat de koersen nu wat worden gedrukt, omdat de VS als stok achter de deur voor een Fase II deal importheffingen in tact laat. Het wachten is op het antwoord van China? In de Chinese pers kom ik overigens niks tegen over dit verdrag vandaag.

Kortom, niet echt veel enthousiasme daar over dit bedrag, lijkt me. Anders waren en/of president en premier ook wel afgereisd naar Washington om te tekenen?

U.S. to maintain tariffs on Chinese goods until Phase 2 deal: Mnuchin https://t.co/Ank72WnSXN pic.twitter.com/X4HYdEOA0U — Reuters (@Reuters) January 15, 2020

Even tussendoor, dit is het bruto resultaat van de AEX herbeleggingsindex sinds de handelsoorlog op 24 januari 2018 uitbrak. Het langstjarig van aandelen - en dat is echt één, twee of vier eeuwen terug - is bruto 7% per jaar. Zijn er verder nog vragen over beleggen? :-)

De waan vande dag: Azië draait, hier gaan de futures nu open en alles klopt. Aandelen een tikje lager, rentes een basispuntje naar beneden, dollar ietsje down, olie goedkoper en goud ietsje up. Veel stelt het allemaal niet voor. Bitcoin vecht met de neergaande trend meen ik, wordt het echt een uitbraak of niet?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Galapagos neemt een belang in Fibrocor, maar meldt nog niet hoeveel, Alfen vermeldt geen financiële details en Ahold Delhaize's Bol.com krijgt nu echt concurrentie van Amazon?

07:55 Galapagos breidt samenwerking met Fibrocor uit

07:55 Alfen levert verdeelstations aan Enexis

07:21 Amazon.nl zet nieuwe stap in Nederland

07:18 Nikkei lager na afwachtende sessie

06:48 CBS: economisch beeld fractie minder gunstig

06:45 Export groeit in november

06:42 Detailhandel zet meer om

06:34 Ambassadeur China: relatie in gevaar door blokkeren export ASML

14 jan 'VS willen journalist minder tijd geven met macro-cijfers'

14 jan Berichten over heffingen drukken sentiment Wall Street

14 jan 'VS houden Chinese importheffingen voorlopig in stand'

14 jan 'Boeing praat met banken over lening om MAX-crisis'

14 jan Wall Street op winst

14 jan VEON prijst obligaties

14 jan 'OPEC+ staat voor verlenging productiebeperking'

14 jan Britse overheid houdt Flybe in de lucht

14 jan Reggeborgh breidt belang in VolkerWessels uit

14 jan 'Deliveroo krijgt noodlening van Amazon'

14 jan Nieuwe financieel directeur voor B&S Group

14 jan Orderboek ASMI zit voller dan voorzien

Prosus heeft obligatienieuws:

15 Jan - 07:56:18 [RTRS] - PROSUS NV - SUCCESSFULLY PRICED US$1.25 BILLION 3.680% NOTES DUE 2030

Hier die conjunctuurklok van het CBS. Dit heet een neergaande trend, dacht ik:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari een fractie minder gunstig dan een maand eerder, 9 van de 13 indicatoren presteren beter dan hun langjarige trend.https://t.co/OkHsb29Mut pic.twitter.com/3MRxxhwa8x — CBS (@statistiekcbs) January 15, 2020

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €650 van €540 - Barclays

Unilever: naar €40 van €42 - RBC

Vopak: naar €56 van €55 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts met heel veel Takeaway-meldingen. Per saldo staat het saldo nu op 15,5% short.

De agenda:

06:30 Nederland detailhandelsverkopen nov

06:30 Nederland handelsbalans nov

08:45 Frankrijk inflatie CPI dec 1,6%

11:00 EU industriële productie nov 0,3% MoM

13:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

13:00 Bank of America Q4-cijfers

13:00 BlackRock Q4-cijfers

14:30 VS New York Fed manufacturing index jan 3,0

En dan nog even dit

Jeroen Blokland heeft weer de briljante grafieken over het handelsverdrag. Dit oogt slim?

#Trump buys himself a #tradewar call option with a maturity of 10 months, just before the #USelections, as the US and #China agree a review period of 10 months. pic.twitter.com/5KLOAgLJ0J — jeroen blokland (@jsblokland) January 14, 2020

En heeft China meer dan alleen dit verdrag nodig?

As a reminder, some estimates show that the phase 1 deal alone it enough to reduce the downward pressure on #GDP growth significantly later this year. #China pic.twitter.com/nzHfG8MreZ — jeroen blokland (@jsblokland) January 14, 2020

Intussen bij Tesla. De grote winnaar is Elon zelf?

Shares of electric carmaker Tesla more than doubled in the past three months and if the stock keeps rising, it would unlock $346 million worth of stock options for CEO Elon Musk, the first payment of a ten-year performance-based deal signed in 2018 https://t.co/9tmDHexa2K pic.twitter.com/Q4vVn2HqZE — Reuters (@Reuters) January 15, 2020

U kunt ook nog de hele crypto markt negeren (waar het volgen insiders een grote wildwest bende is):

Bitcoin buyers can ignore most exchanges — and not really miss any major moves https://t.co/Apw2nOS9uQ — Bloomberg (@business) January 15, 2020

Of juist niet?

Enthusiasts pointing toward hopes for more widespread adoption of cryptocurrencies as a factor fueling bitcoin’s surge https://t.co/PHt6Fqonc1 — The Wall Street Journal (@WSJ) January 15, 2020

Nog even over BlackRock met haar groene agenda, is dat een soort wanhoopsoffensief?

$7tn asset gorilla #BlackRock seeks to regain lost ground in climate fight. CEO Fink wrote letter to corp execs & outlined number of initiatives. Annual letter to CEOs has become feature of corp governance calendar, often setting agenda for global comps. https://t.co/BTMdD9zwql pic.twitter.com/5SCfHQRPLf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 14, 2020

