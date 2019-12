Update 12:45 uur: Samsung en ASML: nu de rest nog?

ASML en hoe het nóg gekker kan? Let op en lees me. Gisteren gaf ik u in mijn vooruitblik deze grafiek, de SOX, ofwel Philadelphia Semiconductor Index. Deze chipindex, waar ook ASML, NXP en alle andere grote jongens en meisjes in deze sector inzitten, is zo ongeveer de beste index sinds de kerstavonddip 2018.

ASML gaat zelfs nog harder. Veel harder. Dit is het aandeel vanaf kerstavond vorig jaar tot en met vrijdag, in eigen valuta en zonder herbelegd dividend.

Ik hoor u hardop denken, klappertanden en billenknijpen: gaat dit niet veel te hard? Wellicht, maar dit is maar de koers. Want het gaat onderliggend goed met de business van ASML en het bedrijf is on-track met haar eigen ambitieuze lange termijn verwachtingen. En toen viel deze reclamefolder in de brievenbus.

Want dat is. Voor wie het niet open krijgt, alle technologiegrootmachten - Apple, Amazon, Alphabet et cetera - ontwerpen steeds meer hun eigen chips op maat en Samsung gooit er nog even een schepje bovenop.

Behind Samsung’s $116 billion bid for chip supremacy https://t.co/MgUZ19drNY — Bloomberg (@business) December 23, 2019

Copypast, ik vis deze twee alinea's er uit, waarbij één naam en één techniek er uit springen: ASML en haar EUV-technologie. Die gebruikt Samsung om haar concurrentie voor te zijn.

“The complexity of the lines drawn by the EUV equipment is similar to building a spaceship,” said Jung while unveiling a $17 billion EUV plant in Hwaseong earlier this year, flanked by Samsung heir and de-facto boss Jay Y. Lee and South Korean President Moon Jae-in. The fab is planned to start mass production in February 2020.

A single EUV machine from ASML Holding NV costs $172 million and Samsung is setting up dozens of them in Hwaseong in an effort to be first with the technology. TSMC and Samsung are both expected to reach 5-nanometer production processes with EUV in the new year, which means they’ll have only each other to compete with in a market that’s only set to expand.

Dat Samsung per strekkende meter ASML EUV-machines aanschaft is al bekend. Vraag is nu - en die mag u zelf beantwoorden - of de concurrentie gaat volgen? In ieder geval lopen de omzet- en winstverwachtingen voor ASML nog altijd keihard op, alleen gaat de koers nog harder, waardoor de waardering torenhoog is.

Als ASML die verwachtingen waarmaakt, of overtreft, dan betaalt u in principe nu niet te veel. Het gaat tenslotte om een groeiaandeel. Natuurlijk, als er een marktcorrectie komt gaat ASML er op zeker dubbel en dwars in, maar dat is eerder prijs- dan waarderisico. Zie de dip vorig jaar herfst. Wie die kocht is nu spekkoper.

Waarderisico is dat ASML zelf de boel verknoeit, dat er een zwarte zwaan landt, of dat er ooit Chinese concurrentie, of nieuwe technologie komt, maar dan zijn we minimaal jaren verder. Vooralsnog wegen de kansen even zwaarder dan de risico's en vandaar deze sky is the limit grafieken en koersen.

Update 11:15 uur: China en corporate debt

Dit is nu al de tweet van de dag? Debt doomsters, wie kent ze niet. En commentaar van de intussen omstreden Amerikaanse vermogensbeheerder Ken Fisher: als dit een westers persbureau was geweest en het over Amerikaanse bedrijven ging, ontplofte Twitter nu en ook de comments onder dit stukje.

Eigenlijk is de onderliggende boodschap hetzelfde als bij Chinese politieke zaken: bemoei u met uw eigen zaken en niet met ons. Enfin, Caixin meldt in niet mis te verstane bewoordingen dat China bedrijfsschulden geen probleem vindt en daarmee basta.

Don’t believe the debt doomsters. China’s latest defaults bring little short-term pain, and will provide big benefits for the country in the long run, writes investor Ken Fisher. https://t.co/3Thr9sC2vT — Caixin Global (@caixin) December 23, 2019

Update 10:30 uur: Klaas Knot, rente en inflatie

U wel? Zelf lees ik niks nieuws, maar het interview van de Volkskrant met DNB-president Klaas Knot trekt de aandacht. Hier het origineel.

De blijvend lage rente is steeds meer een doorn in het oog van Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. De balans tussen de positieve en negatieve effecten daarvan verschuift volgens hem in de verkeerde richting https://t.co/RndcR1lHNt — de Volkskrant (@volkskrant) December 23, 2019

Het gaat vooral over pensioenen en rekenrente en de vraag waarom de inflatie niet aantrekt. Iets wat ook nieuwe ECB-president Christine Lagarde wil uitzoeken. Zullen we helpen met z'n allen? Mijn hints zijn:

Globalisering (geld zoekt net als water het laagste punt, ofwel goedkoopste oplossing en hoogste risk/rewardverhouding)

Razendsnelle technologische ontwikkeling én ontwrichting

Onverzadigbare overheden in het Westen die de burgers afromen, waardoor consumenten steeds minder spenderen en mede door lage rentes meer sparen.

Zeg maar, wat zijn uw hints?

Nog even als service: Reuters pikt dit uit het interview:

ECB's Knot says low rate policy risks becoming counterproductive https://t.co/HAsdSGgnlv pic.twitter.com/OKYu6AOLJJ — Reuters (@Reuters) December 23, 2019

Voor wie een inlog heeft, Bloomberg kiest weer een andere insteek:

ECB’s Knot calls for in-depth review of inflation causes https://t.co/1LPzU3Q1t6 — Bloomberg Markets (@markets) December 23, 2019

Update 10:15 uur: Pharming

Niks kerstvakantie, er zijn nog een paar fondsen die 'm behoorlijk van jetje geven. Pharming voorop. Even een omzetpiek van 2,24 miljoen - zie grafiek - lang niet gezien in dit fonds. Ik zoek door wat de reden is van deze ware verkoopgolf - van top tot bodem maximaal -7,9% - die even gestuit lijkt...?

Niks te zien: enige feit is dat iemand er op €1,55 meer dan een miljoen bestens ingegooid heeft en daarna is onder €1,50 die 2,24 miljoen omgegaan.

Iemand? Spookt bij #Pharming (-5% nu), maar ik heb de smoking gun nog niet gevonden #AEX pic.twitter.com/RdznOTtdAC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 23, 2019

Update 09:00 uur: Proost Prosus

Nee, niet iedereen is blij met het Zuid-Afrikaanse Prosus in de Nederlandse AEX. Het fonds zit er vanaf vandaag wel in en om te beginnen met een gewicht van 4,2%. Welkom dus. De voorspelbaarheid (en daarmee het rekenwerk) van de indexsamenstelling is mede de grote kracht van de AEX, AMX (en AscX).

Prosus is reusachtig groot - de nummer vier van het Damrak - en u weet hoe dat komt: dat belang in Tencent. U ziet hier verder de actuele marktwaardes van de AEX-componenten. Het kleinste fonds past precies vijftig keer in het grootste. Oh ja, Rotterdam: worden jullie al nerveus van Veldhoven?