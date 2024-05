Valuta: euro maakt grillige dag door Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,0840 dollar na een kortstondige dip naar 1,0816 dollar. "Het lijkt erop dat de inkoopmanagersindices van Duitsland en de eurozone een invloed op de euro hadden nadat de notulen van de Fed woensdagavond nog de dollar een impuls gaven", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Leden van de Federal Reserve zijn tijdens hun meest recente vergadering bezorgder geworden over de inflatie, zo bleek uit de notulen. De bestuurders gaven aan dat ze niet genoeg vertrouwen hadden om te starten met het verlagen van de rente en sommige leden van de Fed gaven aan bereid te zijn de rente opnieuw te verhogen als de inflatie niet verder afkoelt. De centrale bankiers uitten ook hun bezorgdheid over het feit dat consumenten hun toevlucht namen tot risicovollere vormen van financiering om rond te komen, aangezien de inflatiedruk aanhoudt. Men was grotendeels wel optimistisch over de groeivooruitzichten, hoewel er dit jaar enige vertraging wordt verwacht. De inkoopmanagersindices van de eurozone en Duitsland lieten meer groei zien dan verwacht, terwijl de index van Frankrijk onverwacht daalde. Van der Meer kijkt voor donderdag uit naar de inkoopindex van de VS over mei. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0839 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8521 Britse pond. Het Britse pond koerste vlak op 1,2722 dollar. Bron: ABM Financial News

