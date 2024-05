Ahold Delhaize gaat voedselbanken ondersteunen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize gaat in de negen landen waarin het actief is lokale voedselbanken ondersteunen. Dit meldde de supermarktketen donderdag op zijn beleggersdag. Vanaf juli gaat Ahold Delhaize een sponsorovereenkomst aan met The Global FoodBanking Network (GFN), een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor het verlichten van honger en het verminderen van voedselverlies en -verspilling. Ahold Delhaize zal onder meer financiële steun bieden en expertise delen om GFN te helpen capaciteit op te bouwen. Ook biedt het bedrijf technische ondersteuning, om voedselbanken effectiever en veerkrachtiger te maken, volgens de supermarktketen. De aankondiging van het partnerschap valt samen met de presentatie van Ahold Delhaizes nieuwe strategie Growing Together. "Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het ondersteunen van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem, door ervoor te zorgen dat gezond en duurzaam voedsel voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is", aldus Ahold Delhaize. Bron: ABM Financial News

