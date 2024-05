Economie van de eurozone groeit harder Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone heeft in mei meer groei laten zien, zij het iets minder dan verwacht. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, bleef staan op 53,3. Er was een index van 53,5 verwacht. De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek te zijn toegenomen van 45,7 naar 47,4. De verwachting hiervan lag op 46,1. De samengestelde index steeg hiermee van 51,7 naar 52,3, bij een verwachte 51,8. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank, was donderdag goed te spreken over de ontwikkeling in de economie van de muntunie en vooral over de "gezonde" groei in nieuwe orders. Daar komt, wat de econoom betreft, nog bij dat nu ook de prijzen in de dienstensector afkoelen. Voor het tweede kwartaal houdt De la Rubia rekening met een economische groei voor de eurozone van mogelijk 0,3 procent, gedreven door de groei in dienstensector. Voor heel 2024 acht hij een groei van 1,0 procent mogelijk. De industrie blijft een pijnpunt, gezien de nog snellere daling van voorraden van eindproducten en ingekochte goederen. "De nieuwe orders mogen dan zijn gestegen, ze zitten nog altijd onder de groeidrempel", aldus De la Rubia. info@abmfn.nl

