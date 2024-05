JPMorgan zet Unilever op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het advies voor Unilever verhoogd van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 41,00 naar 60,00 euro. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. De bank stelde zich minder zorgen te maken over Unilever, nu de onderneming meer aandacht besteedt aan marktaandeel door investeringen en veranderingen in de portfolio via desinvesteringen. De bank verwacht dat 2024 zowel op het gebied van kwaliteit als kwantiteit sterker uitpakt. De bank zit met de prognose voor de winst per aandeel 3 procent boven consensus. Unilever noteerde donderdag op een groen Damrak 1,2 procent hoger op 50,76 euro. Bron: ABM Financial News

