Europese miljoenenboete voor chocoladeproducent Mondelez

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Mondelez International een boete van omgerekend 337,5 miljoen euro opgelegd voor het belemmeren van de grensoverschrijdende handel in chocolade, koekjes en koffieproducten tussen de lidstaten. Dit meldde de toezichthouder van de Europese Unie donderdag. Daarmee heeft het Amerikaanse Mondelez, bekend van merken als Milka, Oreo, Cadbury en LU, de Europese mededingingsregels overtreden, volgens de Commissie. Uit het mededingingsonderzoek bleek dat het snackbedrijf uit Chicago deelnam aan concurrentiebeperkende afspraken om de grensoverschrijdende handel in een aantal producten te beperken. Het maakte ook misbruik van zijn dominante positie op bepaalde nationale markten voor de verkoop van chocoladetabletten, zei de Commissie donderdag. Omdat Mondelez medewerking heeft verleend aan het onderzoek en volgens de Commissie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, krijgt het wel een boetevermindering van 15 procent. Aandelen van Mondelez noteerde donderdag voorbeurs licht lager. Bron: ABM Financial News

