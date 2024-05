Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na Fed-notulen en de cijfers van de Amerikaanse chipmaker Nvidia op woensdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 523,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 18.740,15 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 8.111,04 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 8.373,65 punten. De kwartaalresultaten van Nvidia, die woensdagavond werden gepubliceerd, doen de techsector goed, maar de terughoudende bewoording in de Fed-notulen, gooiden wat roet in het eten. Fed-bestuurders houden een slag om de arm met betrekking tot een eerste renteverlaging, terwijl een deel zelfs een renteverhoging niet uitsluit. Wall Street sloot woensdag uiteindelijk lager. Olie noteerde donderdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 77,92 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 82,31 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0842. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0827 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0820 op de borden. Bedrijfsnieuws Volgens Jefferies is een deal tussen Anglo American en BHP waarschijnlijker geworden. De bank denkt dat BHP het bod licht verhoogt of akkoord gaat met structuurveranderingen. "Of beide", aldus analisten. Jefferies sloot overigens een poging van Glencore om Anglo te verwerven niet uit. Anglo noteerde vlak, BHP 4,7 procent lager en Glencore 0,4 procent hoger. Ahold Delhaize mikt voor de periode van 2025 tot en met 2028 op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van de omzet van vier procent, en de onderliggende operationele marge moet daarbij gemiddeld uitkomen op eveneens vier procent. De onderliggende winst per aandeel zal in deze periode jaarlijks gemiddeld een “hoog enkelcijferige groei” laten zien, en genoeg inkomsten genereren om jaarlijks voor 1 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen en de dividenduitkeringen te laten groeien, aldus Ahold. De vrije kasstroom moet naar 9 miljard euro. De koers daalde 1,3 procent. JPMorgan heeft het advies voor Unilever verhoogd van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 41,00 naar 60,00 euro. De koers noteerde 1,2 procent hoger. Ackermans & van Haaren is het jaar 2024 sterk begonnen, dankzij naar eigen zeggen goede resultaten van zowel DEME als de private banken Delen en Bank Van Breda. De koers daalde 4,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De S&P 500 sloot 0,3 procent woensdag lager op 5.307,01 punten, de Nasdaq daalde 0,2 procent tot 16.801,54 punten en de Dow Jones-index verloor 0,5 procent tot 39.671,04 punten. Bron: ABM Financial News

