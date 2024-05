Chippers helpen AEX naar record Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteerden donderdag richting het einde van de ochtendhandel hoger, met hulp van de halfgeleiderbedrijven na sterke resultaten van Nvidia woensdag nabeurs. De AEX index steeg 0,4 procent tot 915,28 punten. De Midkap-index daalde 0,5 procent en de smallcaps stegen 1,7 procent dankzij een koersspurt van Vivoryon. Er is voorlopig nog geen einde aan de AI hype", stelde investment manager Simon Wiersma van ING donderdag. Vanochtend bleek dat de Franse economie onverwacht kromp in mei, terwijl de Duitse economie sneller groeide dan verwacht. De Britse economische groei vertraagde in de afgelopen maand, bleek donderdag bovendien. Er volgt vandaag nog een rentebesluit in Turkije, en uit de VS komen nog de Chicago Fed index, de wekelijkse steunaanvragen en cijfers over de verkoop van nieuwe woningen. De olieprijs was stabiel. Een juli-future West Texas Intermediate stond 0,1 procent hoger op 82,04 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0838. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0820 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door de halfgeleiders Besi, ASML en ASMI van 1 tot 3 procent, na sterker dan verwachte cijfers van chipgigant Nvidia woensdag nabeurs op Wall Street. Het aandeel Nvidia steeg daarop nabeurs 6 procent tot meer dan 1000 dollar. Unilever won 1,2 procent. JP Morgan zet Unilever op zijn kooplijst. Ahold leverde geen grote verrassingen op met zijn kwartaalupdate. De supermarktketen mikt voor de periode van 2025 tot en met 2028 op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van de omzet van vier procent, en de onderliggende operationele marge moet daarbij gemiddeld uitkomen op eveneens vier procent. Het aandeel verloor 1,3 procent. In de AMX steeg Alffunds 1,5 procent terwijl koffiebedrijf JDE Peet's 2,5 prcent inleverde. In de AScX won Vivoryon maar liefst 54 procent. Het biotechbedrijf is optimistisch over de potentie van zijn middel varoglutamstat als mogelijk geneesmiddel bij nierziekte en richt zich daarom nu op ontstekings- en fibrotische aandoeningen, in plaats van op Alzheimer. Onward Medical daalde 3 procent na een update die weinig nieuws bevatte. Bron: ABM Financial News

