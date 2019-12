Slot: Zuinige sint

Saved by the bell, AEX nog net +0,1%. Kort, want u zit toch met uw hoofd bij Sinterklaas. Veel plezier, zeker als u nog kleine kinderen hebt die er heilig in geloven.

Het kan ook kort, want de beurzen en markten blijven dicht bij huis. Wel zijn de aardige winsten van vanochtend weer verdwenen. Zagen we vaker deze week... Meest opvallend zijn nog de dollar (daling naar 1,11) en alweer de rentes. Geluiden gaan dat de ECB zich zorgen maakt over de negatieve rentes.

Is dat de reden van de enorme EU spreads? Het gaat namelijk precies gestaffeld volgens de credt ratings (en liquiditeit).

Net boven of onder nul, de aandelenmarkten blijven dicht bij huis in zowel Europa als VS. Opec zou 500.000 minder vaten olie per dag willen produceren. Brent reageert daar wat enthousiaster op dan WTI. Goud tikt wat aan en wellicht dat her en der kinderen wat bitcoins krijgen voor Sinterklaas

Of aandelen Fugro en Alfen, wat dat zijn de fuifnummers. Bij Fugro roeren de grootaandeelhouders en shorters zich, Berenberg vindt Alfen te goedkoop en verder ziet u dat overwegend de cyclische aandelen beter doen dan de defensieve. Unilever verkoopt geen snoep meer? Onderaan, op Sinterklaasavond.

Verder zijn er geen advieswijzigingen en is er bitter weinig bedrijfsnieuws. U zag SBMO Offshore, Takeaway en Aedifica al voorbijkomen met nieuws. Glencore moet mee in de zak naar Spanje, formeel omkopingsonderzoek. Veel pakjesplezier. Tot morgen.