Liveblog: PMI's

Update 09:30: PMI's vallen ietsje tegen De inkoopmanagers indices vallen ietsje tegen in Frankrijk en Duitsland. Frankrijk boekte 52.9 in (verwacht: 53) en Duitsland 49.2 (verwacht: 49.4). Onder de 50 betekent krimp, erboven groei. Frankrijk doet het inmiddels beduidend beter dan Duitsland, waar de malaise in de auto-industrie voortduurt. Beurzen liggen er sterk bij vandaag en blijven voorlopig goed liggen. Update 09:15: Iedereen aan het werk? De netto arbeidsparticipatie is nog nooit zo hoog geweest. 69% van de Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar is aan het werk in oktober 2019. #ING @klok_marcel @HordijkRianne pic.twitter.com/3q5O54SjSj — ING Economie (@INGnl_Economie) November 22, 2019

