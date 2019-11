De Q3's van ABN Amro vallen tegen wegens vooral hoge kosten.

De mindere economische omstandigheden en lage rentes druipen van de cijfers af, maar zo bezien doet de bank het wellicht niet eens slecht. Ze valt niet meteen om en ze belooft wel de rente niet onder nul te zetten. Voor de bühne, de reële rente is vrijwel altijd negatief of verwaarloosbaar.

Hoge verwachtingen waren er gisteravond, maar eigenlijk leverde de speech geen nieuws op. De Amerikaanse president meldde vooruitgang handelsbesprekingen zonder details te geven en verder hebben de EU en de Fed het gedaan. Er waren geen koersreacties, of het moet zijn dat de koersen nu wat flauw zijn:

Trump says the U.S. may sign a ‘phase one’ trade deal with China ‘soon’ https://t.co/xrzHBKSs5B pic.twitter.com/mHobTu4hF3 — Reuters (@Reuters) November 13, 2019

Oeps. Op het Damrak is er verder dit bericht. Zeg maar wat de koers van Kiadis gaat doen, want daar gaat het roer enigszins om... ANP:

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma staakt per direct de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel, ATIR101. Het Amsterdamse bedrijf laat na sluiting van de beurs weten zich in plaats daarvan volledig toe te leggen op toepassingen voor zogeheten natural killer cells.

Verder is er niet zoveel nieuws nu. De koersen komen ietsje af van hun nieuwe toppen en all time highs. Het stelt niet veel voor, alleen Hong Kong ligt lastig. U begrijpt waarom, de spanning is daar om te snijden. Olie daalt wat, goud stijgt en de rentes dalen zowaar twee basispunten, riks-off dus voorbeurs.

De AEX gaat zo te zien onder 600 openen. Nu maar hopen dat we niet weer achttien jaar hoeven te wachten voor deze stand...

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ook nog cijfers van nieuwkomer Aedifica. Let vandaag op de bouwers en ForFarmers, want stikstofplannen kabinet worden bekend gemaakt.

07:59 Hogere kosten drukken winst LeasePlan

07:54 Aedifica krikt huurinkomsten flink op

07:48 KPN lost voor 405 miljoen dollar leningen af

07:35 ABN Amro: er komt geen negatieve spaarrente

07:29 Fugro-dochter Seabed verkoopt apparatuur

07:28 Nikkei lager na toespraak Trump

06:45 'Eneco krijgt van Shell oorlogskas voor overnames'

12 nov '3G dingt mee naar liftendivisie Thyssenkrupp'

12 nov Trump zorgt niet voor vuurwerk op Wall Street

12 nov AbbVie doet hele grote obligatie-uitgifte

12 nov Bouwers nog niet wijzer over stikstofplannen

12 nov Wall Street kauwt op woorden Trump

12 nov KPN prijst obligaties

12 nov Voorlopig geen stakingen meer bij Lufthansa

12 nov Heijmans bouwt Brabantse zorgwoningen

Geintje tussendoor, over de bouwers gesproken :-) Zou wat zijn als ze inderdaad eens in de AEX komen.

?@NicoInberg? ?@ArendJanKamp? Mooie theorie in de Volkskrant. Geen bouwer in de AEX maar toch stijgt de AEX door hun koersstijging... pic.twitter.com/SC9SP8EgjS — Ruben Brandwagt (@rubenbrandwagt) November 12, 2019

Analistenadvies luidt als volgt en NIBC is klaar met Kiadis:

Ahold Delhaize: naar market perform van out perform - Bernstein

Kiadis: naar sell van hold en naar €1 van €2,50 - NIBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met nog een speech, dit keer geen president, maar een voorzitter. De Duitse inflatie is in de prik.

07:00 ABN Amro Q3-cijfers

08:00 Aedifica Q3-cijfers

08:00 E.on Q3-cijfers

08:00 Duitsland CPI okt 0,1% MoM

14:30 VS CPI okt 0,2% MoM

17:00 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 Cisco Q3-cijfers

En dan nog even dit

Hoeveel zaken zijn er intussen wel niet?

Regulators begin probe into Google-Ascension cloud computing deal: WSJ https://t.co/US4X5zfY9P pic.twitter.com/MwXGKxQ3oQ — Reuters (@Reuters) November 13, 2019

Dan kan het net als bij commodities dood geld worden, om eens weer...?

Blockchain enthusiasm is fading pretty quickly https://t.co/53FPT8IWmd — Bloomberg (@business) November 13, 2019

Nog een, kans of risico?

Top gold ETF sees the biggest outflow in 3 years https://t.co/8JgM8vCm24 pic.twitter.com/sgFtfTNNlc — Bloomberg (@business) November 13, 2019

Duurzaam is here to stay?

Another giant mining company just dropped the hint that it will follow rivals and go coal-free https://t.co/1AYUg7p0FQ — Bloomberg (@business) November 13, 2019

Volgens mij is anticiperen beter, want terug draaien gaat niet:

The International Energy Agency’s annual report paints a grim outlook for efforts to rein in climate change https://t.co/dscgyoOSCw — Bloomberg (@business) November 13, 2019

Veel geweld weer ook vannacht:

Hong Kong's slumping economy has taken another hit from protests. More pain may be in store. https://t.co/ssNoMama9f pic.twitter.com/LzHNApgr12 — Bloomberg (@business) November 13, 2019

Verhip...

After all that is said and done on the #trade front including the numerous rounds of #tariffs world trade volumes still look pretty resilient. #tradewar pic.twitter.com/IKWXZeiKGe — jeroen blokland (@jsblokland) November 12, 2019

