Hoe zit het nou...? Ik weet het echt niet meer, maar het pond daalt iets. Niet zoveel, dus zo erg is het allemaal niet...?

Sterling slips from five-month high after Brexit plan hits snag https://t.co/qmEeVIe6Dk pic.twitter.com/X3peS9GI3k — Reuters Top News (@Reuters) October 21, 2019

Het is nu nog rustig op de beurs met alleen slecht economisch nieuws uit het Verre Oosten - exporten en groei - maar er zijn nog geen bedrijfscijfers. Daar beginnen we morgen aan met onder meer AkzoNobel, Galapagos, Heineken, KPN, Randstad, Besi, Arcadis, Fugro, Wereldhave en Pharming.

- Japan: export daalt ondertussen al voor 10de opeenvolgende maand (-5.2% j/j).

- Zuid-Korea: export voor 11de opeenvolgende maand (-19.5% j/j)



Verwacht een aangehouden wereldwijde groeivertraging, met knock-on effect op de bedrijfswinst (zit deels al in de verwachtingen) pic.twitter.com/CGJJGAWWCY — Tom Simonts (@TSimonts) October 21, 2019

In het buitenland zijn Amazon en Microsoft de grootste namen. Verder neemt Mario Draghi zijn laatste rentebesluit als ECB-president, zijn er inkoopmanagersindices en doen we het zo te zien met brexit en handelsoorlog. Lees mijn grote vooruitblik maar van gisteren met alle mogelijke data.

Hier is de opening, rustig positief. Terwijl iedereen naar het pond kijkt, valt mij de dollar op. Die is in een weekje van 1,10 naar 1,115 gedaald. Goed voor de VS-export, minder voor onze AEX-bedrijven die vooral in dollars omzet boeken. De rentes stijgen een basispunt.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met BAM en bouwers en Brexit:

Analistenadvies is als volgt, lieve help. Ja, het verhaal is even heel anders na vrijdag. Niet zomaar goedkoop oppikken.

Kiadis: naar hold van buy en naar €2,50 van €14 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en bij Fugro lopen ze terug:

De agenda is nog niet al te dik vandaag, maar de rest van de week kan u uw lol op:

08:00 SAP Q3-cijfers

08:00 Royal Mail Q3-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI sep

13:00 Halliburton Q3-cijfers

Tom is wakker vandaag, hij heeft ze al:

#SAP: finale 3Q cijfers liggen in lijn met voorlopige cijfers: operationele winst +20% (+15% bij const fx) tot €2,09mld, cloud activiteiten +34%. Jaarvooruitzichten werden bevestigd: €7,85/€80,5mld oper winst, €6,7 à €7mld omzet voor cloud. 2023 doelen bleven ook behouden. pic.twitter.com/vWHi3NH1MP — Tom Simonts (@TSimonts) October 21, 2019

En dan nog even dit

Valt tegen:

Japan's September exports slip for 10th month, builds pressure on BOJ to ease next week https://t.co/Bnnn0Wjt10 pic.twitter.com/ZZvRTLbk8h — Reuters Top News (@Reuters) October 21, 2019

Niet goed:

South Korea exports dive as China woes dent sales, darken outlook https://t.co/GDbz6sZAfD pic.twitter.com/keqkb54BTn — Reuters Top News (@Reuters) October 21, 2019

Ook niet goed

U.S. business investment much weaker in second-quarter than previously estimated https://t.co/0MEVq3HpZB pic.twitter.com/1eVMRhVHOD — Reuters Top News (@Reuters) October 21, 2019

En nog eentje:

China is bracing for economic growth to fall below 6% https://t.co/4x0XZBNvis — Bloomberg (@business) October 21, 2019

Inflatie, waar ben je?

ICYMI! The most important #China #inflation number is NOT the rise in food prices (up 11.2% YoY), which is driven by an explosion of #pork prices (up 69.3% YoY), but the decrease of non-food #CPI to just 1.0%. China is exporting lowflation. pic.twitter.com/v9JqcxPDxP — jeroen blokland (@jsblokland) October 20, 2019

Toch wel puntje:

Chile´s mining industry operating normally despite violent protests: minister https://t.co/51iiyrwXCl pic.twitter.com/evlXoFpoJr — Reuters Top News (@Reuters) October 21, 2019

Japanse defensiebedrijven...?

U.S. military says Japan must inform the public of the threat posed by China and rethink its rejection of offensive weapons https://t.co/hZQd7vIigr — Bloomberg (@business) October 21, 2019

Duidelijk:

Booming green power won't help world meet climate goals https://t.co/HO5y1ztEqm — Bloomberg (@business) October 21, 2019

Sorry dat ik het zeg, maar groen praten is toch vaak wat anders dan groen doen:

Private-jet deliveries are surging, just as the global economy cools off https://t.co/M1kvRUYCdo — Bloomberg (@business) October 21, 2019

Interessant:

China is pulling out all the stops to create a healthcare system that’s better, and cheaper, than anyone else’s https://t.co/0sSjIsxHKG — Bloomberg (@business) October 21, 2019

Geen Nederland, maar dit land heeft ook geen enkele ambitie meer:

These 20 countries will dominate global growth in 2024 https://t.co/6fmoAJQHAB — Bloomberg (@business) October 21, 2019

Zeg het maar:

10. Cumulative fund flows vs S&P500 -- incredible. Something tells me this is going to be even more interesting in hindsight... @topdowncharts $SPX $SPY pic.twitter.com/jT6CzGVyRv — Callum Thomas (@Callum_Thomas) October 19, 2019

Sterkte dus deze drukke week:

