China laat ons weten dat economie écht last heeft van de handelsoorlog en groeivertraging.

Instant View: China third-quarter GDP grows 6.0% y/y, misses expectations https://t.co/C7IOtkKanw pic.twitter.com/mwEGGueUS8 — Reuters Top News (@Reuters) October 18, 2019

Hoe zit het met het andere hete hangijzer, de Brexit? Volgens mij kan alleen een hard-Brexit nog echt gaten in de koersen schieten. En dat loopt er ook binnen een paar dagen wel weer uit...? In het ergste geval kan een hard-Brexit net de trigger voor een recessie zijn... maar die gaan ook altijd weer over.

Zo is alles weg te relativeren, zeg maar in hoeverre u hier in mee gaat. Zaterdag stemming dus.

-Asian stocks drift after a mixed bag of China economic data

-U.S. dollar near weakest since before August’s trade-war turmoil

-Treasuries edge higher

-Pound trading at $1.2850, down 0.3%https://t.co/Kgt1fP8kl4 pic.twitter.com/NJNYp87jx7 — Bloomberg (@business) October 18, 2019

Geen cijfers bij ons, maar SBM Offshore heeft nieuws, KPN zou gemeen doen, Beter Bed desinvesteert, maar hét nieuws is van Kiadis? Oh jee:

De koersen zijn nu in mineur op een rondje slechte Chinese en Japanse (zoek de inflatie) data. Zeg nooit nooit, maar het ziet er niet naar uit dat we nog nieuwe toppen op de borden krijgen voor het weekend. Alle spreekt voor zich. De Duitse en Amerikaanse rentes liggen vlak. Let wel, de opties expireren vandaag.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met twee winstwaarschuwers vandaag, let dus op Ahold Delhaize:

07:49 SBM Offshore succesvol met veiling

07:48 Danone zit met yoghurt en water in zijn maag

07:33 Winstalarm Cathay Pacific vanwege protesten

07:23 Beter Bed sluit deal over distributiecentrum

06:41 'KPN dwarsboomt concurrenten bij aanleg glasvezel'

06:14 Traagste Chinese groei in bijna 30 jaar

17 okt Wall Street sluit met kleine winst

17 okt Muziek Taylor Swift geeft Vivendi een zetje

17 okt Moeder MediaMarkt zet topman aan de kant

17 okt Omzetgroei voor Franse supermarktketen Casino

17 okt 'Saudi Aramco stelt beursgang uit'

17 okt Wall Street voorzichtig positief

17 okt 'AMS overweegt bod op Osram te vernieuwen'

17 okt Renault geeft omzet- en winstalarm

17 okt Ajax zonder supporters naar Chelsea

17 okt Kiadis verwacht afwijzing van EMA

Analistenadvies luidt als volgt met een downgrade voor Galapagos en opstekertje voor AMG?

Galapagos: naar market perform van out perform (€155) - Bernstein

AMG: naar €33 van €31.50 - Citigroup

Kiadis: naar €19 van €21 (buy) - Canaccord

De AFM meldt deze shorts en bij Fugro lopen ze niet verder terug:

De agenda is niet al te dik:

01:30 Japan inflatie CPI sep 0,3% (0,3% verwacht)

04:00 China industriële productie sep 5,8% (5,0%)

04:00 China detailhandelsverkopen sep 7,8% (7,8%)

04:00 China BBP Q3 6,0% (6,1%)

08:00 Wessanen Q3-cijfers

13:00 Coca Cola Q3-cijfers

13:00 Manpower Q3-cijfers

16:00 Optie-expiratie

China dus:

Six warning lights flashing for China’s slowing economy https://t.co/TbfQWnKvyZ pic.twitter.com/omcQF9RcvD — Reuters Top News (@Reuters) October 18, 2019

Hoe betrouwbaar is de Chinese data?

Top, ideaal voor wie (maandelijks) vaste bedragen wil beleggen:

Charles Schwab plans to let investors buy and sell fractions of shares in coming months as part of an effort to attract younger clients https://t.co/84mMVdWeLJ — The Wall Street Journal (@WSJ) October 17, 2019

Ja hoor:

Japan’s weakest inflation in 2 years is unlikely to compel action from the central bank, economists say https://t.co/3vFsAXYAfC pic.twitter.com/IhigordldW — Bloomberg (@business) October 18, 2019

Er is ook nog goed handelsnieuws:

Japan-U.S. trade deal estimated to boost Japan's GDP by 0.8% https://t.co/CZDAnTKiKI pic.twitter.com/KZyy9GEjMZ — Reuters Top News (@Reuters) October 18, 2019

Nog meer?

Facebook's Libra cryptocurrency faces new hurdle from G7 nations https://t.co/2MQsrPl6zL pic.twitter.com/HTu4fn5fsz — Reuters Top News (@Reuters) October 18, 2019

Is weer eens wat anders:

OPEC's next meeting could result in an unusual step: a preemptive supply cut https://t.co/NX0zjedetu pic.twitter.com/2QLN3sv818 — Bloomberg (@business) October 18, 2019

Huh, wat staat hier, horrorhagel?

Market that hemorrhaged $100 billion finally hits the spotlight https://t.co/tHlK4s2og8 — Bloomberg (@business) October 18, 2019

Wot?!

A guy on Reddit turned $766 into $107,758 on *two* options trades https://t.co/2vC818ygBY — Bloomberg (@business) October 18, 2019

Kop of munt:

Is the world economy sliding into its first recession since 2009? Here are reasons to worry and not to worry https://t.co/hx0yuEpnd3 — Bloomberg (@business) October 18, 2019

Oh zit dat zo:

Wealthiest 1,400 Americans paid more in income tax than the 71.6mln combined who make up bottom half of all filings. Richest 0.001% shelled out $61.8bn, or 3.9% of total fed income taxes, while those at bottom 50% paid <$50bn, acc to 2017 data from Internal Rev Service. (via BBG) pic.twitter.com/WLNcTpQ9Yk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 17, 2019

