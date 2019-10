TA: Concept Brexitdeal trekt euro uit het dal

De voorlopige brexitdeal heeft het zwakke technische plaatje van de euro gekeerd. De verwachte stijging van de aandelenkoersen bleef echter achterwege.

De ontwerpdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft de euro uit het slop getrokken. De alom verwachte stijging van de aandelenkoersen bleef, afgezien van een korte opleving, echter achterwege.

Ook de Britse aandelenbeurs reageerde lauw op de concept overeenkomst die de Europese Commissievoorzitter Juncker en Boris Johnson donderdag wereldkundig maakten.

Van de regen in de DUP



De belangrijkste vraag waar beleggers nu mee kampen, is of de Britse premier het concept akkoord door het parlement weet te loodsen. Zal Boris Johnson er in slagen om zaterdag genoeg voorstanders te vinden?

Johnson kan daarbij niet zonder de steun van de Noord-Ierse DUP, de gedoogpartner van de Conservatieve Britse regering. Zijn voorgangster May is het tot drie keer toe niet gelukt.

Vandaag bekijk ik wat de technische effecten zijn van de concept brexitdeal op het pond, de dollar en de Engelse beurs.

AEX-index blijft hangen onder horde 586,32

De Nederlandse beurs ligt er in potentie nog steeds goed bij. De serie hogere koersbodems die op de grafiek zichtbaar is, geeft aan dat beleggers de AEX-index weer durven te kopen.

Pas na doorbraak en slotstand boven de weerstand van 586,32 punten (gevormd op 25 juli) kan de index verder omhoog.

De ondertoon is overigens duidelijk aan het verbeteren. Na de bodem van de AEX op 528,68 (van 15 augustus), is de beurs twee keer op een beter niveau opgevangen, wat tot hogere bodems heeft geleid. Op 26 augustus is er een hoger low op 538,74 gevormd, daarna ééntje rond 553,85 op 3 oktober.

Om naar boven meer ruimte vrij te maken, moet de AEX-index boven de weerstand van 586,32 punten (gevormd op 25 juli) zien te breken.

De volgende opwaartse koersdoelen daarna liggen rond 609, 622 en 640 punten.





Engelse beurs zit vast binnen zijwaartse fase

De FTSE 100 index weet nog steeds niet te overtuigen, ondanks de Brexitdeal. De Engelse beurs (FTSE 100 index) beweegt binnen een grillig zijwaarts gericht koerspatroon met steun op 7.020,22 punten (de bodem van 15 augustus) en weerstand op 7.440,77 punten (gevormd op 27 september).

Zolang de FTSE 100 index binnen dit onduidelijke koerspatroon gevangen zit, ondernemen we geen actie. De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen. Wij adviseren voorlopig een positie aan de zijlijn.





Euro/dollar klimt door weerstand 1,11

De euro/dollar-koers weet verder op te klimmen. Het technisch plaatje oogt positiever nu er weer hogere bodems zichtbaar zijn. Eerder al werd de dalende trend verlaten, wat een eerste verbetering voor de euro/dollar signaleerde.

De doorbraak boven de laatste koerspiek rond 1,11 heeft ruimte gecreëerd richting de weerstand van 1,14 (gevormd op 22 maart).

Bij een doorbraak onder de steun van 1,09 (de bodem van 12 mei 2017) verzwakt de euro/dollar-koers.





EUR/GBP zakt naar steun

Het valutapaar euro/Britse pond is al een paar maanden zwak. Lagere toppen signaleren toenemende verkoopdruk.

De euro beweegt op lange termijn per saldo zijwaarts. De steun bevindt zich op 0,85 (de bodem van 15 maart) en de weerstand op 0,93 (gevormd op 7 oktober 2016).

Houd de steun goed in de gaten. Breekt de EUR/GBP hieronder, dan mag een verdere daling worden verwacht.





GBP/USD zet de weerstand 1,28 onder druk

De GBP/USD-koers kwam er beter bij te liggen nadat de dalende trend werd gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt. De hogere koersbodem van 1,22, van 8 oktober geeft aan dat de kopers terugkeren.

Een verdere verbetering in het technische beeld treedt op bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 1,28 (gevormd op 25 juni). Na een uitbraak boven de weerstand van 1,28 wordt 1,35 het volgende opwaartse koersdoel.