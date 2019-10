Liveblog: Cash is king

Update 16:55: Inderdaad, een sell-off

Het is de slechtste beursdag sinds 2 (-3,2%) en 5 augustus (2,4%). Huiskamervraag: wat speelde er toen? Enfin, u weet dat als het er marktbreed stevig aan toe gaat er onderliggend helemaal veel ellende is. U ziet het. Ik weet verder ook niet wat ik hier van moet zeggen, zonder nieuws staat alles lager.

Het vertrouwen is even weg. In alles lijkt het wel. Zie twee blogjes hieronder, opvallend is ook dat de staatsobligaties worden verkocht. OK, goud ligt goed - angst asset numero uno ook - en de volatiliteit ontploft ruimt 20% tot rond standje 20. Dat is de officieuze nervositeitsgrens.

Het is weer zo'n dagje op het Damrak... Te veel aandelen om op te noemen die een pak rammel krijgen #AEX #AMX #AScX pic.twitter.com/NYdNud5Pll — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 2, 2019

Update 15:50: Aandelen nu nog goedkoper (maar dan anders)

Schrale troost bij de dalende koersen is dat beleggen wel steeds goedkoper wordt.

Met enorme daling beleggingskosten is in laatste decennia beleggen voor iedereen geworden en niet alleen happy few. In VS schrapte gisteren Charles Schwab de kosten. Om idee te geven hoe t vroeger was... en dan wist hele vloer al dat je order er aan kwam https://t.co/RLwHIgyLdp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 2, 2019

Update 15:00: Mama, ze doen het weer!

Het wordt er niet beter op... Risk happens fast. Gisteren had de AEX top 586,32 nog op schootsafstand en nu staan we op 565 te muffen. Er is echter geen duidelijke risk-off modus. Daarmee bedoel ik dat defensieve aandelen massaal beter doen dan cyclische en dat rentes dalen. Nope. Die stijgen zelfs.

Opvallend is dat ook staatsobligaties worden verkocht, ofwel rentes stijgen. Cash is king, blijkbaar #AEX pic.twitter.com/22qJMjhEe2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 2, 2019

Mammie? Ja, mammie.

13 Tweets This Morning From Keith McCullough https://t.co/nTxDBrPKs1 — Hedgeye (@Hedgeye) October 2, 2019

Update 13:50 uur: Hup banken, hup?

Wat mij betreft - wees het vooral met me oneens - weten de banken Den Haag inderdaad op andere gedachten te brengen. De voorgestelde tax van 30% over een fictief rendement van 5,3%... slaat nergens op? Waarom niet een tax op basis van gemaakt rendement? Zal wel ingewikkeld zijn, maar dat is niet ons probleem.

Nederlanders worden straks miljarden armer door de voorgestelde belastingmaatregelen van het kabinet, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. https://t.co/fw383GeMdg — BNR Nieuwsradio (@BNR) October 2, 2019

Update 10:00 uur: ABN Amro verlaagt Shell

Wie is er niet met Never sell Shell grootgebracht? Thijs Berkelder van ABN Amro, geloof ik. Natuurlijk, het kan, het mag en moet misschien ook wel, maar een verlaging voor Royal Dutch Shell blijft toch altijd speciaal. Zeker door een Nederlands bank. Gepikt van ABM FN- Dow Jones, waarom?

De belangrijkste reden voor de afwaardering is volgens analist Thijs Berkelder de dalende olieconsumptie in China. Dit terwijl de oliereserves in China juist hoger dan verwacht zijn.

Dat betekent volgens de analist een groter risico dat de mondiale olievraag zal stagneren. Overigens heeft de analist geen vrees voor het dividend van Shell. Als de olieprijs harder daalt, dan zal Shell vermoedelijk de investeringen ook terugschroeven.

Dit zijn tot dusverre de adviezen vandaag en KBC zet tussen neus en lippen door ASR op verkopen:

ABN Amro: naar €18 van €21,80 - Jefferies

ASR: naar reduce van hold en naar €35,50 van €38 - KBC

Galapagos: naar €175 van €140 - Citigroup

Randstad: naar €40 van €41 - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar hold van buy en naar €27 van €33 - ABN Amro

Prosus: starten met buy en €90 - Goldman Sachs

Update 09:45 uur: "Negatieve rente = tax"

Was getekend, Die Welt. Negatieve rente is een tax stelt de krant en de ECB heeft geen mandaat om te belasten. Nieuwe zienswijze? Tax is vooral een naam. Of u het nou wel of geen belasting noemt, een inflatiedoelstelling (van 2%) zoals die ook in de EU geldt (dat is meteen het enige mandaat ECB), heeft hetzelfde effect.

Negative interest rates are a hidden tax. But the #ECB has no authority at all to levy taxes, acc to a new report. https://t.co/gnYbpr1HYN via @welt pic.twitter.com/e3D1YR9YwA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 2, 2019

Update 09:30 uur: Europese winsten -2,2%

Met 16 oktober voorbeurs ASML begint het Q3-cijfersezioen, laat ik het maar zo chauvinistisch stellen. En iedere dag is het duimen dat er geen winstwaarschuwers zijn?

Europe third-quarter earnings outlook deteriorates as trade war, Brexit bite https://t.co/F7iz1zB2oy pic.twitter.com/xLoVWOX0nn — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Want de verwachtingen dalen maar en wie weet zitten we al in een heuse winstrecessie. Citaatje:

Companies listed on the STOXX 600 regional index are expected to report a 2.2% drop in third-quarter EPS, worse than the 1.9% drop expected a week ago and the biggest quarterly fall since Q3 2016, according to I/B/E/S Refinitiv.

Consensus now calls for a drop in revenue of 0.3% in the quarter, which would be the first since Q1 2018, but slightly better than the 0.4% fall expected last week.

Companies are already suffering a corporate recession after earnings declined in the previous two quarters as the U.S.-China trade war and uncertainty over Brexit crimp demand and Germany, the region’s largest economy, at risk of falling into recession.

En een plaatje. De langere verwachtingen zijn beter, dat wel. Ook al komt het tot uitstel. Als er al een recessie komt, dan is dat nog geen reden voor paniek? Er is in de geschiedenis nog nooit eentje geweest die niet overging en werd gevolg door een nieuwe bloeiperiode.