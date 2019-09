Fondsenrondje: Dan maar weer omhoog

Het is niet veel, maar weer de schuift de AEX langzaam op. En alle kleine beetjes tellen, zei vroeger de beursgoeroe der beursgoeroes al, namelijk oma.



September is de beruchtste beursmaand van allemaal - met gemiddeld een negatief trackrecord al sinds 1800! - maar daar is vooralsnog niet veel van te merken. Wat een beursmaand en -jaar! De AEX staat op +18,5% en herbelegd zelfs +22,3%. De nog grilliger AMX staat zelfs op +27,7% dit jaar.

Marktbreed mag het allemaal geweldig zijn, onderliggend zijn de verschillen enorm. Het lijkt wel alsof er dit jaar alleen grote winnaars en dikke verliezers zijn onder de aandelen. Niettemin laat de AEX een prachtig plaatje zien. Mooie gestage opgang en dan een dip uit het boekje (-9,8%) eventjes tussendoor.

Maar goed, één zwarte zwaan en voor u het weet staan we weer onder 500. Dat kan ook andersom gelden. Een verrassend handelsakkoord tussen VS en China en Duitsland dat met geld gaat gooien kan de AEX ook zo boven 600 zetten. En zijwaartsen kan ook nog.

Excuses voor deze uitwijding, maar er is gewoon even geen beursverhaal vandaag. Financials en vastgoed liggen goed, dat is het wel. Eigenlijk kregen we gisteravond niet echt nieuwe input van de Fed - en al helemaal geen guidance - en zo kabbelt het hele spul gewoon een beetje door, zoals het de trendjes al een tijdje ging.

De markt twijfelt of en met hoeveel dan de Fed nog verder gaat verlagen en dat heeft een opwaarts effect op financials en vastgoed, gok ik dan maar. Goed, hoe staan we ervoor:

Prima plussen eigenlijk van alle indices in Europa. Niet één min

De Amerikaanse futures kleuren wel rood

De volatiliteit zakt 3%

De dollar neigt lager en dat klopt eigenlijk niet met die rentes?

Olie trekt wat aan, goud ook en bitcoin scoort een paar procent lager

De rentes trekken inderdaad op met de veiligste der veiligste havens als uitschieter: Zwitserland

Beursplein 5

De voornaamste input vandaag is er in de vorm van adviezen. IMCD doet ook een overname, maar de koers verblikt of verbloost niet.

AkzoNobel: starten met underperform en €83 - Bank of America Merrill Lynch

DSM: starten met neutral en €120 - Bank of America Merrill Lynch

IMCD: starten met buy en €75 - Bank of America Merrill Lynch

Philips: naar €42,20 van €41,80 (december 2020) - JP Morgan

Philips: naar €50 van €49 - Citigroup

Air France-KLM: starten met equal weight en €10 - Morgan Stanley

Aperam: naar €24 van €25 - Kepler Chevreux

Zoals gezegd, de financials en vastgoed scoren het beste op het Damrak. Verder is het een rommeltje, cyclisch en defensief beweegt door elkaar heen met helaas weer ArcelorMittal als voornaamste slachtoffer. Verder nog iets? Niet heel veel. Ik kan er weinig van maken.