Slot: Goede slechte beursdag

Eerst deze, want het is weer te leuk en het wil maar niet wennen.

Activistische - mooi woord voor gewoon een grote mond - hedge fund manager Paul Singer van Elliott - hier bekend van AkzoNobel en Intertrust - zit met een paar miljard in AT&T, om dat luie aandeel een schop te geven. En wie hebben we daar? Ik weet niet of Singer dit voor ogen heeft, maar wie ben ik.

Great news that an activist investor is now involved with AT&T. As the owner of VERY LOW RATINGS @CNN, perhaps they will now put a stop to all of the Fake News emanating from its non-credible “anchors.” Also, I hear that, because of its bad ratings, it is losing a fortune..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019

Goed, over tot de rest van de orde van de dag. Een goede slechte beursdag staat er boven dit stukje. Die kent u nog niet. Dit geven de networks als reden voor de beursdraai vandaag. Het is van dividendaandelen en staatsobligaties in cyclische en financiële waarden. De dollar daalt ook iets en goud ook.

Het lijkt er volgens mij op dat, zeker hier in Europa, er wat minder vertrouwen is in de economische wonderen die een centrale bank kan verrichten en juist wat meer in overheden die met budgettaire ruimte misschien op het orgel kunnen gaan? In ieder geval is risicobereidheid het resultaat vandaag.

Want als Duitsland de geldkraan open gooit, komt er misschien geen recessie en als dan ook nog eens die handelsoorlog... Het is momenteel in ieder geval net zo gemakkelijk om een bullish of een bearish beursscenario te schrijven. Of defensief is te hard gestegen en cyclisch te ver achtergebleven. Correctie, kan ook nog.

The German government’s plans to run balanced budgets through 2023 could be reviewed if economic conditions change https://t.co/MTnHCITlhd — Bloomberg Economics (@economics) September 9, 2019

Of die risicobereidheid een blijvertje is, moet nog blijken, maar is in ieder geval opvallend. Gauw even de brede markt,. want zo veel valt er niet te zeggen

Lichtrode en -groen koersborden in Europa met cyclisch als winnaar en defensief als verliezer

Wall Street kleurt lichtgroen, niks bijzonders. AT&T doet +3%

De volatiliteit stijgt ruim 1%

De dollar levert in, hoewel de euro trekt aan misschien beter is, tot 1,106

Olie gaat hard. Er is een nieuwe Saudische olieminister, dat is het enige nieuws vandaag

Dan de rentes nog, hoppa! De basispuntendrukmachine had het er vandaag maar druk mee

Beursplein 5

Eerst maar naar dat ene fonds dat er zo uitspringt vandaag. Eerst heetten het de vervoerscijfers (mixed bag) van voorbeurs te zijn, maar inmiddels is er meer duidelijk. Niet doen Air France-KLM, zegt de markt duidelijk met bijna -10%.

#AirFranceKLM bevestigt, maar noemt geen bedrag. Aandeel doet nu -8,8%, ofwel carrier verliest ongeveer €400mln aan beurswaarde #AEX pic.twitter.com/1JWdcgl46R — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 9, 2019

Vervolgens zijn het de adviezen die strepen in grafieken trekken:

ABN Amro: naar over weight van equal weight en naar €20 van €24,60 - Morgan Stanley

ASR: naar hold van reduce en naar €32,30 van €31 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €10 van €13,10 - Morgan Stanley

Altice: starten met over weight - JP Morgan

Wessanen: naar €11.36 van €13 - KBC

Zoals gezegd, het is armpje drukken tussen defensief en cyclisch, financieel, afgestraft en zelfs... vastgoed vandaag: