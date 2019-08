Liveblog: BAM en Boskalis

Update 09:25 uur: BAM, Boskalis, Adyen en advies

Laat ik bij BAM de positieve insteek nemen, want er is al genoeg ach en wee geroepen over die - helaas - bijna eeuwige afschrijvingen. Want die lijken me de grootste domper vandaag. Intussen zie ik dat de koers toch weer verder wegzakt, -11% nu.

Goede nieuws is dat #BAM nu al herstelt vh openingsdipje op Q2's. Slechte nieuws is dat er nu -8,2% staat op weer afschrijvingen. #Boskalis doet -5,0% op Q2's (ook afschrijving) en #Adyen doet -2,9%, want dat groeit blijkbaar niet hard genoeg ondanks loeiende double digits #AEX pic.twitter.com/m74L1VxrbU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 22, 2019

Nico trekt al scherpe lijnen:

Ook BAM doet een stevige stap terug, vervolg daily en weekly downtrend, geen overspannenheid, ruimte tot 2,40..... — Nico PR Bakker/BNPP Markets NL (@TheDailyTurbo) August 22, 2019

Kapitein Peter van HMS BOKA zeilt scherp aan de wind, zal ik maar zeggen. Goed onthouden, andere Nico. Scherp. Onder de link leest u zijn recensie al van de Q2's.

Berdowski (Boka) waarschuwde in maart in FD al voor bloedbad in windmarkt. Neemt nu voorziening van €100 mln https://t.co/J2F7zWxqdN pic.twitter.com/4cD4fXrDXG — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 22, 2019

Zijn er nog een paar adviesjes. KBC kielhaalt Boskalis al: