Experts gaan voor 'veilige' aandelen in augustus

De experts blijven aan de somberende hand. Vorige maand was er sprake van enige verlichting, maar de somberheid is weer volledig terug. Dat blijkt uit de maandelijkse expertenquête van Corné van Zeijl van Actiam. "Ik moet er wel bij zeggen dat er door de vakantie maar 40 deelnemers zijn. Maar dit jaar is men alleen voor januari positief geweest", schrijft hij. In de koersen verwerkt "Afgelopen maand gingen de koersen een beetje omhoog, 1,8% om precies te zijn. Een van de achterliggende reden is dat veel experts denken dat de monetaire stimulansen nu wel zo goed als volledig in de koersen verwerkt zitten." Optimistisch: 12,5% (vorige maand 25,5%)

Neutraal: 35,0% (vorige maand 37,3%)

Pessimistisch: 52,5% (vorige maand 37,3%)

Per saldo: -11,8% (vorige maand -11,8%)

Neutraal: 35,0% (vorige maand 37,3%)

Pessimistisch: 52,5% (vorige maand 37,3%)

Per saldo: -11,8% (vorige maand -11,8%) Speciale vraag over Q2 cijfers Ook was er een speciale vraag over de Q2 cijfers. De vraag was: De Q2 cijfers zijn heel goed, aandelen kunnen verder omhoog

niet zo goed, aandelen kunnen daarom naar beneden

doen er niet toe zolang centrale banken zo'n ruim beleid voeren

al lang ingeprijst in de markt Het is duidelijk dat de experts niet tevreden zijn over de winstcijfers. Dat verklaart wel waarom men zo somber is. De tweede groep denkt dat het allemaal al lang in de koersen verwerkt zit. Sterke keuzes toppers en floppers De keuze voor de individuele aandelen was daarentegen prachtig. Dat kwam natuurlijk vooral door de keuze van Galapagos (+39% in juli), maar ook ASML deed het uitstekend. Overigens deed ook een Ahold het beter dan de AEX. Bij de floppers had men maar liefst 3 verliezers te pakken. Dus ook deze keuzes waren uitstekend. Een fictief long short fonds zou daarmee 10,5% hebben verdiend. Toppers juli Stemmen Rendement Floppers juli Stemmen Rendement Royal Dutch Shell +10 -0,8% Aegon -6 +2,3% ASML +2 +10,4% IMCD -4 -0,9% Takeaway +2 -1,5% AkzoNobel -3 +3,4 Ahold +2 +3,4% ABN Amro -2 -4,5% Galapagos +2 +39,2% Unilever -2 -2,0% Gemiddeld +10,1% Gemiddeld -0,4% AEX +1,8% Op safe voor augustus Voor augustus speelt men op safe. Het zijn allemaal lage bèta-namen die bij de toppers staan, hoewel Unibail die rol niet meer goed vertegenwoordigt. Bij de verwachte floppers zitten veel financials. De vooruitzichten van een ruim monetair beleid en daarmee de verwachte lagere rente is een van de belangrijkste redenen die men aangeeft om deze aandelen bij de floppers te zetten. De lijst wordt aangevuld met cyclische namen als ArcelorMittal en Randstad. Toppers augustus Stemmen Floppers augustus Stemmen Unilever +3 ArcelorMittal -6 KPN +3 Aegon -4 Unibail-Rodamco +3 ABN Amro -2 Heineken +3 NN -2 Randstad -2

