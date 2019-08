TA: Technische schade wordt groter

Tja, wat heb ik gedaan?

Ik had de put opties zo’n anderhalve maand geleden gekocht voor 5000 euro.

Dat ging meteen mis en ik had inmiddels verlies genomen van mijn 5000 euro.

Laatst waren de opties nog iets van 500 euro waard, maar verkopen doe ik dan niet meer, dan maar helemaal weg. Ik heb ze vanmiddag rond 16.00 verkocht voor 3500 euro. Te vroeg natuurlijk weer, maar hoe vaak was het andersom en te laat. Die dingen lopen 17 augustus af, dat is 10 dagen en 525 is normaal gesproken nog een eind weg. Met het weekend er nog tussen vond ik het mooi geweest, heb nog wat kortlopende calls gekocht.

We zien het wel, waren weer vreemde weken, je doet het vrijwel altijd verkeerd, te vroeg of te laat, contrair of niet, blijft lastig om de markt te lezen. Bij 555 en slecht nieuws stijgen we naar 583, bij mooie halfjaar cijfers en een malle tweet van Trump zakken we in 2 dagen 30 punten. Geen idee waar we volgende week staan. Dit is nog niet de moeder en of die ooit komt? In ieder geval gebeuren er dingen zoals ik ze niet op school heb geleerd, maar zolang het volk vertrouwen heeft in de valuta, gaat het goed en heb je nog niets aan goud.