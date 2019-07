Liveblog: Amazon, Alphabet, Intel & Apple

Update 22:00 uur: Q2's Amazon en Alphabet

Amazon maakt iets minder winst dan verwacht is het eerste dat opvalt.

Alphabet verrast echter aangenaam:

Dat was de dip in adds alweer? Q2's #Alphabet verslaat ruim verwachtingen, +5,6% pic.twitter.com/9WIVMhIpUv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2019

Dan is er nog Intel en ook dat verslaat de verwachtingen:

Goed nieuws voor de chip fans, Q2's #Intel vallen ook mee: +4,7% pic.twitter.com/reaeM5kBYs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2019

Nog meer Big Tech nieuws. Nou ja, big? $1 miljard is parkeergeld in Silicon Valley.

BREAKING: Apple to buy Intel’s wireless chip division for $1B, the company has announced. https://t.co/NyMkJiGx1w — CNBC Now (@CNBCnow) July 25, 2019

CNBC soms het nog even op. Ik laat het hier verder bij, mijn hoofd wil gewoon niet meer en om dan nog in die rapportages te duiken. Ik ben gaar na deze lange, drukke dag in de hitte. Tot morgen, tot voorbeurs.

Earnings reaction—



Amazon down 1.8% after weaker-than-expected earnings: https://t.co/O4Rh8jZfiy



Alphabet up on 7% on earnings beat: https://t.co/drxGhczIQg



Starbucks up 5% on strong sales: https://t.co/JTOgyVFCzr



Intel up 5% on earnings, Apple deal: https://t.co/y4HLQffODr pic.twitter.com/NQMYsljB5B — CNBC Now (@CNBCnow) July 25, 2019

Update 16:15 uur: Amazon en Alphabet

Vandaag is ook de Koninginnerit onder de beursdagen dit kwartaal. Om 22:00 uur komen nog onder meer Amazon, Alphabet, Intel, Starbucks en Galapagos (in verband met de Nasdaqnotering) door met Q2's. Zondag gaf ik voor de eerste twee al de verwachtingen en grafieken mee. Ik herhaal ze even.

De cijfers, de groei - wat is er niet adembenemend bij Amazon? Na eerst alleen twintig jaar omzetgroeimachine te zijn geweest, begint Amazon nu ook een winstgroeimachine te worden. En niet zo'n beetje ook, wat een aandeel. Dat ook nog eens steeds goedkoper wordt...

Verwachte winst per aandeel Q2: $5,59

Verwachte omzet Q2: $62,45 miljard

Verwachte winst per aandeel Q3: $6,69

Verwachte omzet Q3: $67,25 miljard

Alphabet

Misschien is Alphabet wel de interessantste naam deze week. Het vorige kwartaal viel tegen, want de vaart raakt wat uit de groei. Vooral de toenemende advertentieconcurrentie met Amazon en Facebook zou hier debet aan zijn. Bij dit aandeel zijn privacy-aangelegenheden ook een risico.

Verwachte winst per aandeel Q2: $11,30

Verwachte omzet Q2: $38,17 miljard

Verwachte winst per aandeel Q3: $12,08

Verwachte omzet Q3: $39,66 miljard

Update 16:00 uur: Tesla onderuit

Koers nu -14%, wat een debacle. Tesla moest gisteravond een beetje terugkomen op eerdere juichberichten en de analisten weten zich er geen raad mee, als ik zo door dit Market Watch-stukje blader. Hoe meer verwarring, hoe meer fantasie, hoop en geloof is misschien ook wel een beetje waar.

Elon Musk’s latest sales promises have analysts scratching their heads https://t.co/YJ0Lnqt6KN — MarketWatch (@MarketWatch) July 25, 2019

Onze beleggersdesk duidt:

Het tekort schieten van de (bruto)winstgevendheid is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom Tesla vandaag zo hard wordt afgestraft op de tweedekwartaalcijfers.

An sich is dit terecht omdat het inmiddels wel tijd wordt dat er iets overblijft onderaan de streep. We verwachten de komende kwartalen op dit gebied verbetering.

Voor de liefhebbers nog even over dat andere fonds met cijfers gisteravond. En boetes en schikkingen.

FTC's chair, Joseph Simons, spoke about the commission's record settlement with Facebook yesterday. https://t.co/zx3im33u9U pic.twitter.com/dSlNAp3A3j — CNBC (@CNBC) July 25, 2019

Update 14:30 uur: Persconferentie ECB-president Mario Draghi

Kijkt u mee wat Draghi al dan niet verklapt en hint over mogelijke renteverlaging in september en een (nieuw) verruimingsprogramma. Alles wat interessant is en koersimpact heeft post en duid ik onder het spelertje. Ik zit ook Tour de France te kijken, ik hoop dat ik die twee uit elkaar kan houden.

Zo, kort maar krachig.

Draghi: Outlook is getting worse and worse in manufacturing — European Central Bank (@ecb) July 25, 2019

Nog een stellige, dat wordt verruimen in september. Dat lijkt nu wel zeker?

Draghi: We don’t like what we see on the inflation front. Symmetry means we will act with same determination whether inflation is above or below the inflation aim — European Central Bank (@ecb) July 25, 2019

Tom vat het kort, bondig en to the point samen:

Want meer dan dit wil de president vandaag nog niet kwijt. Intussen draaien de markten weer (aandelen zakken, euro en rentes trekken aan), want hoewel het economisch minder gaat, zegt Draghi dat we van een hoog niveau komen en niet meteen in de abyss kukelen.

#ECB's Draghi: No discussion of scale of possible rate cut, asset purchases. pic.twitter.com/YixVZ6cJdR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 25, 2019

Update 14:20 uur: AEX 2000!

Leve herbelegd dividend, de AEX prijsindex - die weer een nieuwe jaartop neer zet - heeft nog even te gaan tot die beruchte 703,18 uit 2000.

Update 13:45 uur: ECB UNCH

Om 14:30 uur gaan we verder met de persconferentie van ECB-president Mario Draghi met commentaar van Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot. Gaan we weer een rondje verruiming krijgen? Deze headlines duiden erop:

25 Jul - 13:45:11 [RTRS] - ECB SAYS ACCORDINGLY, IF MEDIUM-TERM INFLATION OUTLOOK CONTINUES TO FALL SHORT OF ITS AIM, ECB IS DETERMINED TO ACT, IN LINE WITH ITS COMMITMENT TO SYMMETRY IN INFLATION AIM

25 Jul - 13:45:11 [RTRS] - ECB SAYS IT THEREFORE STANDS READY TO ADJUST ALL OF ITS INSTRUMENTS, AS APPROPRIATE, TO ENSURE THAT INFLATION MOVES TOWARDS ITS AIM IN A SUSTAINED MANNER

En dit alles laten de rentes zich geen twee keer zeggen.

De EU rentes zetten nieuwe all time lows neer, nu #ECB hint op verlaging en verruiming. Een collega van mij heeft beloofd zijn schoenen op te eten als Italië onder nul gaat. Hij heeft nog even, maar... pic.twitter.com/6GRPynkdcl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2019

Update 13:30 uur: Intussen in Turkije

Voorafgaand aan de ECB, een verlaging naar 19,75%, waar een naar 21,5% werd verwacht. De Turkse CPI (inflatie) is 15,7%.

Turkey's central bank slashes rates by 425 basis points, rattles lira https://t.co/q7AXEeyaY0 pic.twitter.com/IgyWhEIdPV — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2019

Update 11:00 uur: Bezorgschaamte PostNL?

Dit is ook mijn ervaring, ik ben zelfs spuugzat (en anders mijn vrouw wel) van structureel hufterige bezorgers en ik hoor het meer. Eigen ervaring (let wel, ik woon in 020), dus is het de vraag of dit anekdotisch is of dat PostNL inderdaad een kwaliteitsprobleeem heeft. Mooie vondst van Rob, dat wel.

Ik kan niet anders concluderen: bezorgschaamte! — Rob Goossens (@GoosR) July 25, 2019

Update 10:35 uur: Rentes...

Het. Staat. Op. Het. Bord. En. Dus. Is. Het. Zo.

Het is nu al een historische beursdag. Het is 25 juli 2019 en álle Zwitserse rentes staan nu onder nul, want ook de vijftigjaars... pic.twitter.com/AnofNKVdFu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2019

Het enige dat ECB-president Mario Draghi - straks neemt hij weer een duivisch (?) rentebesluit - nog nooit als verwijt naar zijn hoofd heeft gehad, is dat hij behalve de aandelenmarkten en obligatiebeurzen óók de spaartegoeden opjaagt. Is in ieder geval in ons land zo.

Hoe lager de rente, hoe meer Nederlanders sparen #doodgeld https://t.co/8HKntlUmDQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2019

Vraag mij ook niet hoe dit afloopt - er is geen precedent - maar vraag niet hoe het kan, profiteer ervan zo lang als het duurt. TINA dus, ofwel There Is No Alternative (voor uw geld). In ieder geval is tegen centralebankenbeleid in beleggen omdat u het allemaal zo veel beter weet een heel dure hobby.

Update 10:15 uur: Ifo Geschäftsklimakühlung

Gisteren was er al die gruwelijke inkoopmanagersindex industrie over juli van 43,1 - dat is een pure recessiestand - en vandaag is er weer een beroerd Duits cijfer. De Duitse ondernemers laten hun koppie hangen. Nee, het is niet best met dat prachtige merk Made in Germany en onvolprezen German engineering.

Ouch! German business morale continues to deteriorate as factory slump deepens. Ifo index plunges to 95.7 in Jul vs 97.2 expected, w/ Ifo expectations component also coming in weaker at 92.2 vs exp 94.0. Ifo expectations even lower than 92.9 from sovereign debt crisis in 2012. pic.twitter.com/ezYwz636Ie — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 25, 2019

Update 10:00 uur: Besi, Pharming en Arcadis

De Q2-cijfers vandaag blijven niet onopgemerkt. Met name Besi doet zich gelden. De opening was zelfs -7,5%, maar intussen staat er een dikke plus. Hier alle ticks van een uurtje handel.

Nee, de cijfers zijn niet goed, de outlook ook niet, maar dat was te verwachten en was wellicht - helaas verkopende enthousiastelingen op opening? - al ingeprijsd. Voorbeurs schreef ik dat Besi goed presteert in een moeilijke markt en misschien is dat wel spijker op de kop: heel knap bedrijf in extreem volatiele business.

Misschien is het grootste risico bij Besi wel oprichter en CEO Richard Blickman zelf. Hij heeft de spelletjes in zijn tak van sport, net als bijvoorbeeld Heinz Schimmelbusch van ANG, helemaal in de vingers, maar wat als hij eens met pensioen gaat of vertrekt? Hopelijk pokt en mazelt Richard zijn mensen goed.

De andere uitschieter is Pharming. Dat leek vanochtend eerst een mooie, lang lopende Alpencol in de grafiek te zetten, maar de haaientanden zijn terug. Fraaie cijfers van deze biofarmaceut, want met keurige omzet en winst is het strikt genomen geen biotech meer. Zie hieronder, de eerste koersdoelverhoging is er al.

Kijk aan, het fonds krijgt zelfs een uitroepteken in de kop mee van onze beleggersdesk.

Tot slot nog Arcadis. dat lekker oploopt op hoog, maar niet spectaculair volume. Ga daarom nou niet meteen shortsqueeze roepen. Sowieso is dat tricky bij Arcadis, want de shortende hedge funds kunnen weer long die nu al beroemde convertibles zitten. Hoe dan ook, technisch wordt Arcadis nu ook interessant?

De cijfers heb ik nog niet goed bekeken en ik zie ook nog geen reacties, maar (lichte) verbetering op alle (hoofdpijn)dossiers, lijkt het. Het herstel gaat langzaam maar gestaag. Toch is er denk ik nog geen finale (emissie)opluchting, want anders ging de koers wel harder op hoger volume.

Update 09:45 uur: Advies