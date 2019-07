TA: Goud glimt en glanst

De wereldwijd dalende rente maakt sparen steeds minder interessant. Het lijkt erop dat beleggers hun heil ook in goud zoeken.

Terwijl de Nederlandse rente in de afgelopen twee maanden is gedaald van +0,21% naar -0,25%, is de goudprijs juist gestegen. In diezelfde periode liep goud op van 1.270 naar 1.433 dollar per troy ounce.

Over een meerjarige periode vormt de goudprijs een gigantische Hoofd & Schouder-bodemformatie, met 1.800 dollar als eerste koersdoel.

Voor particuliere beleggers zijn directe goudposities lastig in te nemen, maar tegenwoordig zijn er prima alternatieven in onder andere goudmijnfondsen en goudtrackers. Ook in eerdere columns heb ik daar op gewezen.



Deze keer bespreek ik de technische plaatjes van goud, een goudmijnaandeel en enkele interessante goud-ETF's.

Goud op weerstand

De goudprijs heeft de weerstand van 1.433,94 dollar (de top van 30 augustus 2013), aangetikt. Dit is een zeer taaie horde.

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. 1.803 (de top uit 2011) wordt dan het volgende opwaartse koersdoel.

Het edelmetaal goud heeft pas steun rond 1.266,32 dollar (de bodem van 3 mei).







Meerjarige Hoofd & Schouder bodemformatie voltooid

Het koersverloop van de goudprijs was in de afgelopen zes jaar zeer stug en vooral zijwaarts. Er lag een belangrijke barrière iets boven de 1.400 dollar. Hierop was de koers al vijf keer afgeketst.

Toch oogt het plaatje potentieel positief, getuige de hogere koersbodems S3 en S4. Die gaven al aan dat er op hogere niveaus werd bijgekocht.



Nog interessanter is het verloop sinds 2013, dat gekarakteriseerd kan worden als een inmiddels voltooide Hoofd & Schouder bodemformatie.

In de stijging boven de neklijn rond 1.400 dollar trad een koopsignaal op, met 1.800 dollar als eerste koersdoel. De goudprijs valideert deze uitbraak indien ook de tussenliggende horde van 1.433,94 dollar (de top van 30 augustus 2013) wordt gebroken.

De onderstaande grafiek heb ik eerder in mijn blog van 27 februari j.l. al besproken. Toen was er nog niet sprake van een voltooide Hoofd & Schouder- formatie.





Trackers in goud

Een prima alternatief voor een directe belegging in goud, is de Physical Gold tracker (ISIN code: IE00B4ND3602). Deze heeft het koersdoel rond de weerstand van 28,33 (gevormd op 30 augustus 2013), bereikt.

Deze tracker wordt weer interessant indien de weerstand van 28,33 breekt. Dan mogen we verdere koersstijgingen verwachten.

Na een uitbraak wordt 33,77 het volgende opwaartse koersdoel. De Physical Gold ETC heeft pas steun rond 24,83 (de bodem van 3 mei).







Gold Miners ETF

De Gold Miners ETF (ISIN code: IE00BQQP9F84) heeft de stijgende trend hervat nu een tussenliggende weerstand is overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden.

De Gold Miners ETF krijgt hiermee ruimte voor verdere een koersstijging richting de weerstand van 29,80 (gevormd op 2 augustus 2016).

We handhaven een positieve visie zolang de Gold Miners ETF het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden. Steun ligt rond 18,63 (de bodem van 21 januari).

Barrick Gold

Mijnbouwer Barrick Gold (ISIN code: CA0679011084) is boven de oude weerstand rond de toppen van 2018 en 2019 gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

Opwaarts is er ruimte richting de weerstand van 18,35 dollar (de top van 8 september 2017). Steun ligt rond 11,65 dollar (de bodem van 31 mei).