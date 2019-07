Liveblog: GrandVision

Update 10:00 uur: Advies

Volle bak! Ik heb de research niet gezien, maar zo te zien schat ING het bod op GrandVision kansrijk in en houdt KBC nog een slag om de arm. Verder ziet u een resem koersdoelverhogingen voor ASML en gaat KBC onze chippers volgen.

ABN Amro: naar €21 van €22 - Deutsche Bank

ASML: naar €210 van €200 - Morgan Stanley

ASML: naar $245 van $225 - RBC

ASML: naar €240 van €200 - Berenberg

ASML: naar €225 van €200 - Evercore

ASML: starten met buy en €230 - KBC

Air France-KLM: naar €9,70 van €10,60 - UBS

ASMI: starten met buy en €70 - KBC

Besi: starten met hold en €27 - KBC

GrandVision: naar hold van buy en naar €28 van €27 - ING

GrandVision: naar accumulate van hold en naar €25 van €20 - KBC

TomTom: naar €10 van €8,20 - UBS

TomTom: naar €7,50 van €7 - CFRA

NSI: naar €35 van €33 - Kepler Cheuvreux

Marel: starten met buy en €4,50 - ING

Update 09:45 uur: Up- & downside GrandVision

Zie ook PAI Partners dat Wessanen overneemt. Fransen hebben een voorkeur voor defensieverige aandelen met groeipotentieel, waar net even de winst en/of omzet onder druk staat?

Gerekend vanaf de zeg maar €20 à €21,50 die de koers de afgelopen week deed, biedt EssilorLuxottica met mogelijk €28 een premie van zeker 30%. Daar is niks mis mee in dit geval, denk ik. Temeer daar het fonds niet is afgestraft. Wie het zo wil zien, constateert wel een lange neergaande trend. Dan is 30% niet verkeerd.

De truc zit 'm in dat mogelijk. Niks is nog zeker. EssilorLuxottica onderhandelt nog met GrandVision en vooral grootaandeelhouder HAL naar ik aanneem, want dat heeft het laatste woord. En dat doet nooit aan cadeautjes. Complimenten trouwens; de onderhandelingen zijn blijkbaar gelekt en in no time waren er gisteren al persberichten.

Of het daadwerkelijk tot een bod komt, is nu de grote hamvraag en dat leest u ook aan de koers af. Was het appeltje-eitje, dan stond er nu in principe krap €28 op het bord. Er is echter nog rek van ruim 10%. Wat is nu wijsheid? Om wat te opperen: als u het hele ritje dit jaar van 30% hebt gemaakt, zou ik ze nu verkopen.

Binnen is binnen. Het kan zijn dat u minimaal maanden en misschien wel jaren op die resterende zeg 10% naar €28 moet wachten. In de tussentijd loopt u het risico dat het bod niet doorgaat en GrandVision weer terugvalt naar... zeg het maar. Moeilijk om uiteindelijk een percentage te geven, maar downside is er.

Hetzelfde geldt denk ik voor wie gisternamiddag op het gerucht op de trein sprong en nu een procentje of tien in de tas heeft. Gauw verdiend en dus niet de goden gaan verzoeken, zou mijn motto zijn. Want nogmaals, volgens mijn bierviltje hebt u op ruim €25 rond 10% upside en 20% downside.