Gelukkig, de VS doet weer mee vandaag. Want zonder, zoals gisteren, is nog altijd een beetje saai.

Het is nu eigenlijk nog steeds saai, want het nieuws moet nog los komen. Er is nu eigenlijk maar één nieuwtjes en dat is een zwakke outlook van Samsung. Uit Reuters, de operationele winst zakt met 56%.

Q2 profit likely 6.5 trln won - Samsung

Beats estimates backed by one-off gains in display division

Uncertain outlook amid U.S.-China trade war, Japan- S.Korea row

Eens kijken hoe onze chippers hier straks (al dan niet ) op reageren. Verder? Wellicht is hiermee de huidige markt aardig omschreven, want onze vrienden van JP zijn natuurlijk niet de enigen. Zet u er ook maar defensieve dividendaandelen bij die met die lage rentes hoger worden gewaardeerd?

En zo hebben we maar een gekke markt dit jaar. De indices doen het prima, maar ik denk dat de houders van een eigen portfolio met risicovolle aandelen het heel wat lastiger hebben.

JPMorgan Asset Management is buying Treasuries and Italian bonds as inflation slows https://t.co/v5NO7Mm5rl — Bloomberg Markets (@markets) 5 juli 2019

Vandaag doen we het met het Amerikaanse banen- ofwel Payroll Report en verder is het nu nog rustig. Zelfs de rentes liggen vlak. Olie zakt een procentje en verder beweegt alleen bitcoin nu noemenswaardig. Net binnen, de Duitse fabrieksorders over mei doen -2,2%, waar -0,1% werd verwacht.

Analistenadvies luidt als volgt en DSM krijgt even een flinke veer in haar achterste van JP Morgan:

DSM: naar overweight van neutral en naar €120 van €88 - JP Morgan

KPN: naar €3,40 van €3,50 HSBC

De agenda:

08:00 Duitsland industriële orders mei 0,1% MoM

14:30 VS Non-Farm Payrolls jun 165K

14:30 VS werkloosheidspercentage jun 3,6%

14:30 VS loongroei jun 0,3% MoM

Beetje een summiere en late voorbeurs vandaag, excuses, ik heb me verslapen. Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.