Lagarde naar ECB: ja of nee?

Laat ik maar het hoogst aangeschreven neutrale medium nemen als introductie, want bij IEX zijn we benieuwd naar uw mening. En die hebt u vast wel over de opvolger van Mario Draghi, IMF-hoofd Christine Lagarde wordt voorgesteld om in oktober nieuwe ECB-president te worden:

Christine Lagarde's nomination to run the ECB comes as central bankers face challenges on a number of fronts https://t.co/2rEic1a35O — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 juli 2019

Citaatje:

Ms. Lagarde’s experience at the IMF gives her the star power—she has been on the cover of Time and featured in Vogue—along with the political savvy needed to deal with pressure from European governments for more stimulus.



But she lacks the monetary-policy experience of the other candidates as the central bank is weighing additional stimulus that could have some adverse side effects.

Sportief als we zijn feliciteren we haar met deze voordacht, maar is Lagarde ook geschikt? Want het is gewoon zo dat ze niet wordt voorgedragen uit zeg maar kracht of bewezen trackrecord, maar ze komt bovendrijven in een politiek steekspel waarbij landsvlag en geslacht beslissende rollen speelden.

Dat is dan al meteen mijn eigen eerste kanttekening. Ik geef u meer, want ik ben zelf sceptisch over Lagarde. Let wel, ik spreek namens mezelf en niet namens IEX, of wie of wat dan ook. Wat zijn mijn kritiekpunten:

Ze is van huis uit jurist en geen bankier of econoom en heeft geen ervaring op en met de financiële markten en beurzen. Mist ze zo niet elementaire kennis, kunde en gogme?

Ze is te politiek gekleurd voor deze functie. Ze is centrum-rechts en was minister onder Franse presidenten Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy

Ze is niet brandschoon. Ze is veroordeeld door de rechter omdat ze als minister nalatig is geweest. Ze kreeg geen straf opgelegd

Ze maakt te veel deel uit van de heersende internationale monetaire en politieke nomenklatoera, om een echt onafhankelijke positie in te nemen

Geen feit, maar gevoel: ik denk dat ze veel te veel een lichtgewicht is om in tijden van acute crisis het hoofd koel te houden en de juiste beslissingen te nemen. Draghi redde op Uur U met zijn Whatever it takes misschien wel EU en euro. Juist of niet, hij nam wél Een Besluit

Kortom, ik had liever iemand anders gezien. Ze heeft dan wel weer - zeker als ze net uit bed komt - precies hetzelfde kapsel als haar wijlen voorganger Wim Duisenberg. Lekker grijs. Ik hoop maar dat haar beleid ook zo wordt, want we hebben inde afgelopen tien jaar meer dan genoeg centrale bankenfratsen gezien.

Of moet - en misschien wel met Lagarde - het spectaculairste nog komen...? Zeg het maar, het woord is aan u geachte Koffiekamer:

Wat vindt u van de nieuwe ECB-president?