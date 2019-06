Tracker Tips: Voordelig beleggen in opkomende markten Overig Categorie: Trackers

Amerikaanse fondsenaanbieder Franklin Templeton heeft onlangs een serie emerging market-ETF’s gelanceerd op de Europese markt. Eerder deze maand waren al aandelentrackers geïntroduceerd op Brazilië, China en Korea, maar sinds deze week kan men ook een ETF met blootstelling in Indiase aandelen aankopen. Kwartet Het viertal passieve trackers wordt op de LSE, Deutsche Börse, Borsa Italiana en SIX Swisss Exchange verhandeld. De ETF's staan bekend onder de volgende tickers: Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (LSE: FVUB)

Franklin FTSE China UCITS ETF (LSE: FRCH)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (LSE: FLRK)

Franklin FTSE India UCITS ETF (LSE: FRIN) Franklin Templeton werkt bij deze ETF’s samen met indexbouwer FTSE Russell; ze zijn alle marktkapitaalgewogen. Elke ETF volgt de FTSE 30/18 Capped-index van de respectievelijke regio. Kosten De kosten van deze trackers zijn relatief laag. Drie ETF’s hebben een jaarlijkse lopendekostenratio (LKR) van 0,19% en de Koreaanse zit daar met 0,09% nog een stuk onder. Vergelijkbare producten van concurrenten zitten flink hoger, met ongeveer een LKR van 0,60%. Bovendien worden de ETF’s van Franklin Templeton fysiek gerepliceerd, wat vrij zeldzaam is in de ETF-categorie van opkomende markten en veelal de voorkeur heeft van beleggers. De reden achter het selecteren van Brazilië, China, Korea en India is vanwege de manier waarop de landen de grootste landenallocaties vertegenwoordigen binnen klantenportefeuilles en brede indices van opkomende markten. FRIN De Franklin FTSE India UCITS ETF wordt eerst genoteerd op de Deutsche Börse. Het product zal per 28 juni a.s ook worden genoteerd aan de beurzen in Engeland, Italië en Zwitserland. ETF's in opkomende markten kenden een indrukwekkende start tot begin dit jaar, maar hebben sindsdien moeite gehad met de verhoging van handelstarieven tussen de VS en China. Voor de belegger met een passend risicoprofiel en lange adem wellicht een mooi instapmoment.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.