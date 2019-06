Kees van Dijkhuizen stopt per 21 april volgend als ceo ABN Amro, olie en de Hang Seng houden zich min of meer rustig ondanks nieuws, FastNed en Slack gaan naar de beurs, er zijn inkoopmanagersindices en de Fed laat de rente waarschijnlijk op 2,25-2,50%.

Met deze ene zin heb ik het nieuws van dit weekend en de beursagenda van deze week meteen gehad. Veel meer is er niet. In principe wordt het pas over een maandje weer druk, als het Q2 of H1-cijferseizoen begint. Dat is nog lang voor we weten of en wat de impact van de verscherpte handelsoorlog is op omzet en winst.

Terwijl ik dit tik, komt er nieuws bij. Deal, uit het OCI-persbericht:

OCI N.V. (OCI) (Euronext: OCI) today announced a new strategic partnership with Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). The partnership will see ADNOC combine its fertilizer business, ADNOC Fertilizers, into OCI's Middle East and North Africa (MENA) nitrogen fertilizer platform to form a new joint venture (JV).

The JV will become the largest export-focused nitrogen fertilizer platform globally, and the largest producer in the MENA region with a production capacity of 5 million tons of urea and 1.5 million tons of sellable ammonia. Annual revenues for the combined entity are $1.74 billion, based on 2018 pro forma figures. OCI and ADNOC will own a 58% and 42% stake in the JV respectively.

Of het rentebesluit spannend wordt deze week? De kans op een renteverlaging door de Fed deze week wordt momenteel op 17,5% ingeprijsd, maar wellicht horen we meer over het rentepad dat de bank in gedachten heeft. Voor wat dat dan weer waard is, want we weten intussen dat de Fed ook als een blad aan een boom kan omslaan.

Allemaal nullen voor de komma, de koersen openen rustig. Ergens heb ik een datafout, want mijn AEX en DAX futures hebben een weigering. Ik zie elders dat ze +0,2% hoger staan, excuses. En die arme, arme rentes? Die stijgen zowaar een basispuntje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

08:01 Operationeel directeur Kas Bank vertrekt

07:53 OCI bevestigt deal met Adnoc

07:43 'Deutsche Bank wil miljarden in bad bank'

07:40 'Chipsector VS wil versoepeling Huawei-ban'

06:35 Investeerders willen meer openheid over milieu

16 jun Topman Van Dijkhuizen verlaat ABN AMRO

16 jun Blik belegger op rentebesluit VS en Fastned

16 jun 'Chinees FedEx-onderzoek geen vergelding'

16 jun Inpex stap dichter bij lng-contract Indonesië

16 jun Saudi's hopen op verlenging productiedeal

16 jun 'Beursgang Saudi-Aramco op schema'

15 jun 'ABN AMRO op zoek naar nieuwe topman'

14 jun Broadcom onderuit op Wall Street

14 jun 'Fusie T-Mobile US en Sprint weer dichterbij'

14 jun Aegon Bank plaatst obligatielening

14 jun Wall Street kleurt rood

14 jun OCI praat over samenwerking met Adnoc

14 jun ABN AMRO verkoopt aandelen Euronext

14 jun Investeerder HAL vergroot belang in Coolblue

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: maar €21,80 van €22,80 (hold) - Jefferies

ING: naar €15 van €14.50 (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent alleen de eerste voorlopende indicator over deze maand:

14:30 VS New York Fed manufacturing index jun 12,84

En dan nog even dit

De vooruitblik voor woensdag:

Chairman Jerome Powell’s frequent assurance that sustaining the U.S. economic expansion is the Federal Reserve’s “overarching’’ goal is opening the door to potentially aggressive interest-rate cuts https://t.co/kznC2wg9Wd — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Stijgt nog ergens de rente?

Russia joined a growing pack of emerging-market nations lowering interest rates and signaled more reductions to come https://t.co/cpE05yaZyY — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Die winst is wel weg, maar inderdaad opvallend nieuws uit Hongkong:

Hong Kong stocks rally as protests force climbdown https://t.co/qlQLFrC7Dq — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Misschien is er straks impact. Zo is er altijd wel wat, want ArcelorMittal en ForFarmers zijn vast blij met al die regen. Die bedrijven leden vorig jaar veel schade door de droogte en lage waterstanden.

Europe’s terrible weather is really bad news for Carlsberg and Heineken https://t.co/H7ccuD6gWw — Bloomberg (@business) 16 juni 2019

Intussen achter de schermen?

Huawei’s American chip suppliers, including Qualcomm and Intel, are quietly pressing the U.S. government to ease its ban on sales to the Chinese tech giant: sources https://t.co/9ddZ4nm4bF by @StephenNellis @alexalper $HWT $QCOM $INTC pic.twitter.com/FkwFU32KWd — Reuters Business (@ReutersBiz) 17 juni 2019

Verhip:

Walmart outpaces Amazon in drone patent race https://t.co/KyDts7qZt7 — Financial Times (@FT) 16 juni 2019

Is het zo?

Wow! #Singapore's electronic #exports, often seen as a bellwether for the global economy, fell a massive 31.4% in May, the most in more than ten years! pic.twitter.com/YNK8PYNj4G — jeroen blokland (@jsblokland) 17 juni 2019

Toe maar:

Nordic banks prepare to cut compliance staff as robots move in https://t.co/reZcAWXc4d — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Verrassing!

Wealthy families are adding forests to their portfolios; it's a long-term bet on growth https://t.co/xb7NYpmkTi — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Dit ook?

World’s top 500 companies set to miss Paris climate goals https://t.co/LdkOt4gvgG — Financial Times (@FT) 17 juni 2019

Tot slot:

China prepared for long trade fight with the U.S.: party journal https://t.co/OEKNqAWEG9 pic.twitter.com/JltmwORScn — Reuters Top News (@Reuters) 16 juni 2019

