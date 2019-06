Staatssecretaris Menno Snel geeft antwoord

Op 4 januari kon u in mijn column Belastingdienst weet het niet meer lezen dat er geen duidelijkheid is over het berekenen van de Wettelijke Regeling voor een bepaalde groep huizenbezitters.

Deze column sloeg in als een “bom” in hypotheekland (hierbij moet u de drie berekeningen in de bijlagen niet vergeten). Kamerlid Pieter Omtzigt had namelijk in een telefonisch gesprek met mij aangegeven dat er al vanaf 2013 geen duidelijkheid was.

De situatie

In de column staat het volgende simpele voorbeeld:

Uitgangspunt

A heeft eerder renteaftrek gehad van 10 jaar, voor een bedrag van 100.000 euro.

B is starter.

A en B gaan trouwen in gemeenschap van goederen.

A en B kopen samen een woning van 300.000 euro.

A en B nemen een hypotheek van 300.000 euro (150.000 euro per persoon).

De berekening

Er zijn twee manieren mogelijk om de Wettelijke Regeling te berekenen:

Uitwerking 1 Wettelijke Regeling

Door het trouwen in gemeenschap van goederen gaat het renteaftrekverleden van A voor 50% over naar B. B krijgt hierdoor 10 jaar renteaftrek voor een bedrag van 50.000 euro.

A heeft nog 20 jaar renteaftrek voor 50.000 euro.

A heeft nog 30 jaar renteaftrek voor 100.000 euro.

B heeft nog 20 jaar renteaftrek voor 50.000 euro.

B heeft nog 30 jaar renteaftrek voor 100.000 euro.

Uitwerking 2 Wettelijke Regeling

Door het trouwen in gemeenschap van goederen gaat het renteaftrekverleden van A NIET voor 50% over naar B.

A heeft nog 20 jaar renteaftrek voor 100.000 euro.

A heeft nog 30 jaar renteaftrek voor 50.000 euro.

B heeft nog 30 jaar renteaftrek voor 150.000 euro.

Uitwerking 2 is de juiste

Het heeft even geduurd maar in ieder geval heb ik er korter over gedaan dan kamerlid Pieter Omtzigt om antwoord te krijgen van de staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Hij geeft wel uitdrukkelijk aan in zijn reactie dat hij slechts bij uitzondering antwoord geeft.

Het is geen persoonlijk antwoord en staat er geen datum bij zijn reactie, die u hier kunt lezen: Reactie op verzoek commissie inzake duidelijkheid over duur renteaftrek en berekening hypotheekbedragen.

In ieder geval is nu duidelijk dat uitwerking 2 de juiste berekening is, en dat deze door de fiscus wordt gehanteerd. Dit antwoord komt als een grote verrassing voor alle opleidingsinstituten. Vanaf 2018 hebben zij namelijk uitwerking 1 in de klas behandeld.

Incorrect advies

Alle erkende hypotheekadviseurs in Nederland hebben dus hun klanten uitwerking 1 uitgelegd terwijl 2 van toepassing is. De opleidingsinstituten hebben de komende maanden heel wat uit te leggen aan hun cursisten. Ik ga ervanuit dat een adviseur die globaal 200 euro betaalt voor een cursus verwacht daar de juiste info te krijgen.

Er is 1 persoon in Nederland die uitwerking 2 heeft beschreven in zijn boek. Deze persoon is toevallig ook werkzaam bij het Ministerie van Financiën.

Het zal mij niet verbazen dat er achter de schermen (dus bij het Ministerie van Financiën) hard is gewerkt om alles in orde te maken om de IB-aangiftes in de toekomst goed te kunnen controleren. Dit zou betekenen dat heel veel huizenbezitters een ongewenste enveloppe op hun deurmat kunnen verwachten.

Het is dan logisch dat de huizenbezitters weer verhaal gaan halen bij hun hypotheekadviseurs. De andere kenners die over deze materie de afgelopen jaren boeken hebben geschreven, kunnen hun boek in de prullenbak deponeren.

In ieder geval is duidelijk dat niets doen voor hypotheekadviseurs geen optie is. Dat geldt dus ook voor alle opleidingsinstituten.

Grijze gebieden

Persoonlijk heb ik dit grijze gebied ontdekt met medewerking van Paul Muskens. Wij hebben vanaf vorig jaar oktober meer dan 250 uur per persoon in dit onderzoek gestoken. In januari en maart heeft Paul al twee cursussen gegeven waarbij uitwerking 2 in de klas is meegenomen. Wij hadden namelijk een donkerbruin vermoeden dat uitwerking 2 de juiste moest zijn.

Nu we daarvan bevestiging hebben, weten wij ook dat er weer een grijs gebied ontstaat. Wij hadden namelijk voor deze uitspraak al bekeken wat de gevolgen zouden zijn. In bepaalde situaties wordt de berekening te ingewikkeld. Lees dit maar eens, als u durft: https://pmfa.nl/eigenwoningschuld-gaat-niet-over-bij-boedelmenging/.

Wat moet u als huizenbezitter doen?

Ik adviseer alle huizenbezitters van wie 1 persoon eerder een koopwoning heeft gehad en na 2013 een andere koopwoning heeft gekocht met een andere partner, de situatie opnieuw te laten bekijken door een hypotheekadviseur.

Hierbij is het van belang dat de adviseur de berekening kan maken van de Wettelijke Regeling. Als de adviseur dat niet kan (of nog nooit van deze berekening heeft gehoord), dan weet u als huizenbezitter voldoende. U heeft dan te maken met een hypotheekadviseur die niet goed op de hoogte is van de materie. Ik wens u veel succes met uw zoektocht.

Wat is mijn conclusie?

De afgelopen tijd en komende maanden zal er een soort evaluatie komen van de Eigen Woning Schuld (lees: renteaftrek voor huizenbezitters). Ik verwacht dat daar aardig wat knelpunten uit gaan komen, en dat de conclusie zal zijn dat de huidige regeling veel te ingewikkeld is.

Een mogelijkheid die veel wordt genoemd is het overhevelen van de eigen woning naar box 3. Persoonlijk verwacht ik dat deze stap nog niet genomen gaat worden. Anders gezegd: ik verwacht dat er niets gaat veranderen de komende jaren. Zoals eerder geschreven, is de kans groot dat de belastingdienst alles (redelijk) op orde heeft.

Er zijn dus (natuurlijk) weer grijze gebieden ontstaan naar aanleiding van deze uitspraak van de staatssecretaris. Ik zal daar echter geen vragen meer over stellen. Ik ben namelijk van mening dat organisaties zoals bijvoorbeeld de opleidingsinstituten en de specialisten van de markt (zoals zij zichzelf noemen) nu mogen opstaan.

Paul en ik zijn vanaf oktober 2018 tegengewerkt door tal van deze personen en organisaties. Het wordt dus tijd dat zij hun eigen onderzoek eens goed gaan doen. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

Mijn hulp krijgen ze in ieder geval niet meer. Mijn onderzoeksuren hebben opgeleverd dat ik mijn klanten goed kan informeren. Mijn collega’s kunnen dit tot op heden helaas niet. Ik adviseer ze een cursus te gaan volgen bij Paul Muskens.