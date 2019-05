TA: Staal begint te roesten

De staalindustrie heeft technisch veel last van de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. Arcelor is in de afgelopen weken ruim 30% gedaald.



In de Amerikaans-Chinese handelsoorlog slaan beide partijen elkaar om de oren met importheffingen, sancties en vooral harde woorden. Hier en daar vallen de eerste echte klappen. Chips, auto's en vooral staal worden getroffen door het negatieve sentiment.



Ook de Europese beurzen neigen weer naar onderen. De AEX heeft de stijgende trend al gebroken. Met een eerste lagere top komt de ontlading dichterbij.



Eerst de Nederlandse beurs die een potentieel lagere top vormt.

AEX test steun 538,70

Waar we een paar weken geleden bang voor waren, lijkt thans bij de AEX te gebeuren: het herstel loopt dood. De index verpietert technisch, nu een mogelijk lagere top wordt gevormd.

Dit signaleert verkoopdruk, die boven de markt hangt. Eerder was al de stijgende trend naar onderen gebroken, wat de eerste verzwakking opleverde.

Bij een slotstand van de AEX-index onder de steun van 538,70 punten (de bodem van 25 maart) treedt een nieuwe verzwakking op. In dat geval zou een 'hoofd&schouder' formatie neerwaarts voltooid worden.

Weerstand ligt op 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018).









Geen roestvrij staal

Op de Hollandse Aandelenavond van 15 mei j.l. werd mij gevraagd een shortkandidaat op te noemen. Ik had Tesla bovenaan mijn lijstje staan.

Maar het moest een Nederlands aandeel zijn, dus koos ik voor Arcelor Mittal, dat mijn tweede shortkandidaat was.

Technisch lijkt het staalbedrijf zeer gevoelig voor de handelsoorlog tussen de VS en China, want de zeer belangrijke steun is rond de bodems van 2017, 2018 en 2019 (dikke rode lijn) gebroken.







Arcelor Mittal heeft dalende trend hervat

De de bodems van 2017 en 2018 rond 17 euro zijn neerwaarts gebroken. Nu ook de steun van 14,62 euro (de bodem van 16 september 2016) het begeeft, sluiten we verdere druk niet uit.

Na een doorbraak van 14,62 euro wordt 11,38 het volgende neerwaartse koersdoel. Het technische plaatje signaleert verkoopdruk zolang er lagere toppen op de grafiek worden achter gelaten.

Er ligt weerstand rond 21,77 euro (de top van 8 februari).