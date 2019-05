Fondsenrondje: Vastned en Fastned

Voorzichtig herstel is er na een rood dagje en veel meer valt er eigenlijk ook niet over te zeggen. Er is verder bijna geen bedrijfsnieuws, er zijn geen cijfers en interessante macrodata zijn er ook niet.

Alle Europese beurzen kleuren groen, met Zurich als vrolijke uitschieter.

De Amerikaanse futures stijgen ook een paar tienden.

De volatiliteit zakt een paar procent.

De dollar trekt aan, het pond verliest (milkshaken & stirred) en de yuan zakt.

Olie doet niet veel, goud ook niet en bitcoin beweegt voor haar doen ook vrij rustig vlak onder $8000.

Ik hoef geen overzicht te geven, de rentes doen tenslotte helemaal niks.

De ene dag wordt de soep wat minder heet gegeten dan de volgende. Zo gaat het eigenlijk al sinds eind januari vorig jaar president Donald Trump de eerste handelstarieven aankondigde.

Google will work with Huawei for the next 90 days after US eases trade restrictions https://t.co/VC9MtSagIb — CNBC (@CNBC) May 21, 2019

Wat er ook gebeurt, het schept altijd weer kansen. Waar gisteren in het Westen zeg maar alle toeleveranciers aan Huawei een pak slaag kregen, deden ze in China juist...

China stocks linked to Huawei climb after U.S. blacklisting https://t.co/E5Dn2DI2S2 pic.twitter.com/hLeA88JrRO — Bloomberg (@business) May 21, 2019

Beursplein 5

Zijn er dan helemaal geen cijfers op het Damrak? Jawel, van een nieuwkomer op 14 juni. Dan hebben we straks dus Vastned en Fastned op het Damak. De namen Vasdnet en Fasdnet zijn nog vrij. De groeicijfers van Fastned zijn fenomenaal, de absolute bedragen niet:

Er zijn niet veel adviezen, maar ze tellen wel vandaag. Aegon is ex-dividend, maar gecorrigeerd daarvoor stijgt de koers nu ongeveer 2,6%. Het scheelt de AEX ongeveer 0,05%.

Aegon: naar buy van hold (€5,50) - ING

Randstad:naar €58 van €52 - RBC

WDP: starten met overweight en €175 - Morgan Stanley

Onder de hashtag #ShellAGM volgt u de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell. Dat wil zeggen: daar volgt u de tegenstanders en zelfs regelrechte haters. Hoe minder stemrecht, hoe groter de mond, lijkt het. Deutsche Bank doet ook jaarvergaderen en daar past dit tweetje weer mooi bij:

Since the financial crisis, banking scandals have been expensive. Now they're about to become a lot more personal https://t.co/1jdS3Vpqnt pic.twitter.com/SaTmd6AsM1 — Bloomberg Opinion (@bopinion) May 21, 2019

Verder valt er niet zo veel te zeggen, te zien, op te merken of te duiden. De grote gemene deler is dat de fondsen die gisteren klop kregen vandaag de lijstjes weer aanvoeren.