Het is idioot druk. Ik begin meteen. NN verslaat de verwachtingen aan alle kanten en flink ook. Wel lagere ratio.

SBM Offshore boekt hogere omzet en handhaaft de outlook 2019:

VolkerWessels heeft nog nooit zo'n grote orderportefeuille gehad, omzet groeit netjes, maar tikt weer €4 miljoen op IJmuiden af:

Pharming boekt iets minder omzet dan verwacht:

Dat is nog niet alles, want er zijn nog veel meer cijfers bij ons. En jaarvergaderingen. En ex-dividenden. U ziet ze hieronder. De markt daalt weer omdat die uitgestelde autotarieven, wat later worden uitgesteld Of zoiets. Het kan de reden zijn waarom brede markt daalt na een aardig ritje op Wall Street.

Cisco deed +2,7% nabeurs op cijfers en vannacht was Alibaba er ook nog met Q1's: 33% meer omzet.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, het is nogal wat:

08:02 Kaartenmaker AND haalt meer omzet

08:01 TomTom betaalt aandeelhouders op 27 mei

07:55 Omzetdaling voor DPA

07:53 Tesla bestrijdt brandgevaar met update

07:33 Kleiner verlies voor Probiodrug

07:27 VolkerWessels schrijft weer af op sluizenklus

07:26 SBM Offshore krikt omzet op

07:21 Omzetgroei voor Pharming

07:19 Verzekeraar NN boekt meer winst

06:43 Werkloosheid verder gedaald

15 mei Cisco Systems kijkt met vertrouwen vooruit

15 mei Duidelijke winsten op Wall Street

15 mei Ajax stelt 34e landstitel veilig

15 mei Inval bij Duitse banken om belastingfraude

15 mei Arcadis stelt omwisselratio dividend vast

15 mei Philips prijst groene obligaties

15 mei Wall Street werkt verliezen weg

15 mei Takeway.com krijgt PSD2-licentie van DNB

15 mei VEB wil duidelijkheid van ING over Commerzbank

15 mei Volvo slaat slag op markt voor batterijen

15 mei Nestlé praat met EQT over huidverzorgingstak

15 mei Euronext profiteert van overname Ierse beurs

15 mei Accell stelt omwisselverhouding dividend vast

15 mei Rob van Leen nieuwe commissaris bij Avantium

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €24,60 van €25,90- Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met heel veel Nederlandse items, waaronder ex-dividend van De Koninklijke. Walmart komt door en het venijn zit 'm in de staart vandaag: cijfers Nvidia! De Philly Fed is het interessantste macrocijfertje.

08:00 HAL trading update en AvA

08:00 NN Group Q1-cijfers

08:00 VolkerWessels Q1-cijfers

08:00 KBC Q1-cijfers

08:00 SBM Offshore Q1-cijfers

08:00 DPA Q1-cijfers

08:00 Probiodrug Q1-cijfers

08:00 Pharming Q1-cijfers

08:00 AND: Q1-cijfers

08:00 Easyjet Q1-cijfers

09:00 Aperam notering €0,44 ex-dividend

09:00 ArcelorMittal notering €0,18 ex-dividend

09:00 Signify notering €1,30 ex-dividend

09:00 Royal Dutch Shell notering €0,41 ex-dividend

13:00 Walmart Q1-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen apr 1,22M

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index mei 10,0

22:00 Nvidia Q1-cijfers

En dan nog even dit

Dat miljoen werklozen komt er niet, hoor ik wijlen ex-premier Ruud Lubbers nog zeggen ergens in de jaren tachtig. De tijden zijn nu beter.

Werkloosheid in april verder gedaald naar 300 duizend, dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar.https://t.co/SOEENOvv8R pic.twitter.com/h8VqwMYUT8 — CBS (@statistiekcbs) May 16, 2019

Dit is natuurlijk waar alles om draait:

The escalating U.S.-China trade war is threatening to upend the global economy’s much-anticipated rebound https://t.co/GssGHx0TqG pic.twitter.com/Whn1BGbcMB — Bloomberg Markets (@markets) May 15, 2019

China heeft mogelijkheden te over óm:

China has a $3.65 trillion war chest to counter U.S. tariffs https://t.co/wCYwCHmysn — Bloomberg Markets (@markets) May 16, 2019

Heb u hullie weer:

The OPEC+ meeting this weekend will be dominated by one topic https://t.co/GeosP9AAla — Bloomberg Markets (@markets) May 16, 2019

De concurrent van Unilever:

Nestle, EQT-led group in talks for $10 billion skin health deal https://t.co/LGmT0SoAE3 pic.twitter.com/AYhtQgYQ9o — Reuters Business (@ReutersBiz) May 16, 2019

Nieuws van gisteren dacht ik, of is er nieuw nieuws bijgekomen:

Trump administration hits Chinese telecoms giant Huawei with severe sanctions as trade dispute clouds global outlook https://t.co/3KAHCEvD6m by @davelawder @susanheavey pic.twitter.com/ryZ33whMUS — Reuters Business (@ReutersBiz) May 16, 2019

Oh:

AIVD onderzoekt mogelijke spionage van Huawei in Nederland: https://t.co/P0IqrVjr71 — NU.nl (@NUnl) May 16, 2019

Apart gezicht:

‘A step to commercializing autonomous technology on roads’: Driverless electric truck starts deliveries in Sweden https://t.co/QEyiT9Aeh4 via @ReutersTV pic.twitter.com/XC3qFTaK1V — Reuters Business (@ReutersBiz) May 16, 2019

Miljardair worden is een keuze, tsjakka!

I think I know how this story ends.



"'If you’re not a billionaire’ in 10 years ‘it’s your own fault,’ says 20-year-old bitcoin tycoon" https://t.co/WjjHrYGvIh — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) May 15, 2019

