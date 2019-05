Het is een druk voor een vrijdag. Ik val maar met de deur in huis. Beetje nietszeggende update is er van Heijmans, maar cijfers in lijn met vorig jaar en herhaling outlook is voldoende?

Is Altice inderdaad een turnaround?

Eurocommercial Properties is er ook al (net om 08:30 uur). Goed genoeg?

Hing in de lucht en er is goed nieuws SBM Offshore:

Dan is het vandaag zover, Uber gaat voor $45 per aandeel naar de beurs. U kunt niet meedoen, maar straks wel gewoon handelen. Want er in beleggen is toch even wat anders? Vind ik wel.



Turbo's short zijn er nog niet, om die vraag voor te zijn.

Marktbreed speelt er dit, u weet het. De nieuwe Amerikaanse tarieven gaan vandaag in:

UPDATE: China says it's forced to retaliate on tariffs and is willing to talk with the U.S. https://t.co/FWhUj6U8lN pic.twitter.com/wTBtVCnohd — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2019

De koersen ogen wat raar. Wall Street herstelde gisteravond op sussende woorden van president Donald Trump - u kent zijn handelstactiek intussen: wisselen tussen aardig zijn en boos worden - en die schade halen wij in Europa nog een tikje in. De Amerikaanse futures dalen alweer. Zie ook Shanghai en... bitcoin.

Dit wordt zo wel zo'n beetje de slechtste beursweek van het jaar, uit mijn hoofd. Of Uber moet voor een wonder zorgen. Op 10 mei. Dan denk ik altijd aan mijn oude ouders die nu onder hun ontbijtje mijmeren hoe ze 79 jaar geleden de Wehrmacht zagen binnenvallen. Wij leven in betere tijden. Onbetaalbaar rendement.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met aarige ver voerscijfers van u weet wel:

07:54 Fors meer passagiers voor Air France-KLM

07:37 Heijmans ligt op koers

07:10 Beursgang voor Aziatische tak AB Inbev

06:47 China betreurt verhoging importtarieven

06:41 Industriële productie gekrompen

09 mei GoPro verhoogt winst- en omzetdoelen

09 mei 'Aandelen Uber goedkoper dan gedacht'

09 mei Ook Wall Street sluit lager op handelsvrees

09 mei Disney schrijft investering in Vice Media af

09 mei Wall Street beperkt verlies in middaghandel

09 mei Trump: handelsdeal met China is nog mogelijk

09 mei 'Virgin wil deel vliegtak Thomas Cook'

09 mei Kostenbesparingen stuwen winst Altice

Analistenadvies is er, maar nog niet zo heel veel:

PostNL: naar €2,65 van €2,75 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en dit zijn wel heel veel Fugro's:

En dan nog even dit

Voor schuldreductie:

Wie worden er rijk?

Verhip:

This map shows how SoftBank dominates the global ride-sharing industry https://t.co/O8CnJWbPQx — CNBC (@CNBC) May 10, 2019

Boys with toys:

Er was reactie:

Oh stop teasing, Jeff ?? pic.twitter.com/wuWPENcSE1 — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2019

Treasuries en yuan:

China has powerful market weapons available for its trade tussle with America -- but using them isn't without cost https://t.co/hALgIFuwQm — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2019

Rehypothecation heet dit:

Shorting shares of Lyft has become so popular that brokers have adopted an unusual practice made infamous during the 2008 financial crisis https://t.co/qjm43DWUQo — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2019

Wacht even...

Options traders are all of a sudden catching on to the risk that emerging markets will be in the crosshairs if a trade war escalates https://t.co/yBRm23NtLg — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2019

En dit leest u dan terwijl u op uw vertraagde boemel staat te wachten:

Tests start on the world's fastest bullet train, capable of speeds up to 400 kilometers per hour https://t.co/9v3qqk6ZWf — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2019

Nog eentje:

It's official! The price of #bitcoin is now up 100% from its December low. pic.twitter.com/kmI1JJCk9p — jeroen blokland (@jsblokland) May 10, 2019

Veel plezier en succes.