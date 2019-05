Buffettworld: Onze man in Omaha Categorie: Beurs vandaag

Er kan er maar één de beste zijn en niemand bestrijdt dat in de beleggingswereld Warren Buffett die primus inter pares is. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van zijn bedrijf Berkshire Hathaway is dan ook half AvA, half fandag. Duizenden beleggers komen naar Omaha, Nebraska om de inzichten van Warren Buffett en zijn al even roemruchte sidekick Charlie Munger uit de eerste hand te horen. Een van die aanwezige beleggers is een goede bekende van ons: Value8-ceo, IEX-aandeelhouder en erkend Buffett-bewonderaar Peter Paul de Vries. Wij vonden hem bereid om u vanuit Omaha bij te praten over wat Buffett zoal te melden (en te rapporteren, het blijft een aandeelhoudersvergadering) heeft. Later deze week meer reportages uit Buffettworld. Hieronder twee eerste verslagen uit het overvolle CHI Health Centre Omaha. Onze man in Omaha 1: de resultaten van Berkshire Hathaway Onze man in Omaha: De resultaten van Berkshire Hathaway from IEX on Vimeo. Onze man in Omaha 2: Wie volgen Buffett & Munger op? Onze man in Omaha: Wie volgt Warren Buffett op? from IEX on Vimeo.

