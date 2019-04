Besi is een mixed bag. De cijfers vallen tegen als ik het in één oogopslag goed zie, maar de CEO ziet de vraag aantrekken. Intel ging gisteravond -7,1% nat op de verlaagde outlook, ik weet niet in hoeverre dit ook een rol speelt bij het oordeel en de koersreactie.

Fugro is ook gemengd, maar handhaaft wel de outlook. Of het genoeg is om alle donkere wolken boven het bedrijf weg te blazen, betwijfel ik.

De omzet waren we al gewend, maar bij KPN is nu ook de winst lager. Alleen maar minnen. Poeh. Hevige concurrentie, zegt KPN.

Zoveel cijfers, ik doe het kort en beknopt. Wereldhave valt mee, handhaaft zelfs het dividend voor dit jaar, maar Frankrijk is wel een drama.

Minder verlies dan verwacht, dit zijn de cijfers nog van Galapagos van gisteravond. Ondanks de euforie bij GLPG - zie titel persbericht - is er blijkbaar kostendiscipline.

Dan waren er gisteravond nabeurs onder meer nog deze grote jongens met cijfers. Alles in mijn blog, dit zijn de koersreacties:

Amazon: +0,6%

Intel; -7,1% (ja, -7,1% op huil-outlook)

Starbucks: +0,8%

Ford: +6,0%

Zoveel cijfers en dan zo'n beursopening, Helemaal niks. De markten hebben we koudwatervrees om net even die laatste puntjes van het bord te tikken. De AEX heeft top 576,90 van vorig jaar nog op de bucketlist staan en de S&P 500 hikt tegen all time high 2940,91 aan. De Nasdaqjes buikschuiven wel vrolijk rond.

De dollar is nog niet onder 1,11 geweest zal ik dan maar zeggen en bitcoin krijgt een tikje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Zijn er vrijwilliggers die $44 à $50 per aandeel voor Uber willen lappen?

08:02 Luchtvaartbedrijf SAS geraakt door staking

08:02 'Focus op chipsector na waarschuwing Intel'

08:00 KPN voelt stevige concurrentie in cijfers

07:41 Deutsche Bank snijdt in omzetdoelstelling

07:33 Wereldhave kampt met veel bankroete winkels

07:32 Signify ziet opbrengsten verder krimpen

07:29 Fugro voert omzet verder op

07:25 Omzetgroei voor Pearle-moeder GrandVision

07:23 Mindere marktomstandigheden raken ook Besi

07:21 Hogere omzet voor Corbion

07:02 Mattel doet goede zaken met Barbie

06:38 Shell verwacht snel einde aan acties

06:20 Musk en SEC willen opnieuw meer tijd

25 apr Ford profiteert op thuismarkt

25 apr Intel waarschuwt voor zwak kwartaal

25 apr 'Uber wil 8 tot 10 miljard ophalen op beurs'

25 apr ING lost voor miljard dollar schuld af

25 apr Webgigant Amazon verdubbelt winst

25 apr Starbucks verhoogt winstverwachting

25 apr Verlies Galapagos kleiner dan gedacht

25 apr 'Like' voor Facebook op verdeeld Wall Street

25 apr Samenwerking Brill met Higher Education Press stopt

25 apr Oud-minister van Financiën Witteveen overleden

25 apr Nog een corruptieonderzoek bij Glencore

25 apr Tech en 3M geven Wall Street kleur

25 apr Beter Bed benoemt commissarissen

25 apr 'Disney wil volledige controle over Hulu'

25 apr ASR haalt 500 miljoen op met obligaties

25 apr Groen licht voor herbenoemingen Heineken

25 apr Fiat voor herbenoeming commissaris bij Arcadis

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda spreekt voor zich, er komt weer dividend uw kant op. Oh en eerste schatting BBP VS Q1, toch maar even opletten. Kan even schudden worden bij een afwijking.

08:00 Signify Q1-cijfers

08:00 GrandVision Q1-cijfers

08:00 KPN Q1-cijfers

08:00 Wereldhave Q1-cijfers

08:00 Besi Q1-cijfers en AvA

08:00 Corbion Q1-cijfers

00:00 Fugro Q1-cijfers en AvA

08:00 Deutsche Bank Q1-cijfers

09:00 ABN Amro notering €0,80 ex-dividend

09:00 Accell notering €0,50 ex-dividend

08:00 ASML notering €2,10 ex-dividend

14:30 VS BBP Q1 1,8%

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 97,0

En dan nog even dit

Het wordt al minder: eerst was het $120 miljard, daarna $90 à $100 miljard toen Lyft nat ging en nu is er weer $10 miljard af.

Uber will seek a valuation between $80 billion to $90 billion when it unveils IPO terms on Friday https://t.co/zkexhOVAdT pic.twitter.com/NFPB0GABx5 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2019

Een heuse vooruitblik:

Een poll. Geen harde data.

Global tightening cycle over, slower ride for growth ahead: Reuters Poll https://t.co/0safCTc510 pic.twitter.com/zAAiVjuQqU — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2019

Hé, gaat Facebook inderdaad uit een ander vaatje tappen?

Facebook files lawsuit against a company and three people in New Zealand, alleging the sale of fake engagement services on its Instagram photo-sharing platform https://t.co/FAmob7fdNm $FB pic.twitter.com/XcSEHraYNr — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2019

Circus Elon:

Tesla's Elon Musk and the U.S. Securities and Exchange Commission again ask for more time to reach deal over CEO's Twitter use https://t.co/TeZ9vZ2gVI $TSLA pic.twitter.com/Iew07LHLcY — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2019

Straks kan ook/zelfs de VS niet meer om dit bedrijf heen...?

Huawei is investing to dominate the next generation of wireless technology https://t.co/8VdPLK9PGh — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2019

En de kosten voor beleggen? Die blijven maar dalen. Wat een zegening voor onze generaties.

BlackRock's cheap ETF surpasses its own pricier fund https://t.co/cLndFlhcVA — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2019

Fijn zo'n ongereguleerde markt deel zoveel. Wie in een krokodillen- en haaienvijver gaat zwemmen moet niet huilen als het een keer auw doet.

Cryptocurrencies lose $10 billion on Tether cover-up allegations https://t.co/yAEIBRrl3b pic.twitter.com/aA8m6lSKbl — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2019

Veel plezier en succes.