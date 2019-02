Beste Royce:



Nasdaq 100 test weerstand



Ook de Nasdaq 100 index is weer duidelijk boven het 200-daags voortschrijdende gemiddelde geklauterd, die bovendien langzaam weer opwaarts tendeert. Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden."



Ik kan me natuurlijk vergissen maar naar mijn weten ligt het 200-MA op de daggrafiek momenteel op 7.051 en sloten we gisteren op 7.022.



Kan iemand dit bevestigen of zit ik domweg verkeerd te kijken?!

Zie bijlage linksboven in blauw.