Wonderbaarlijk herstel Wall Street gisteravond leest u her en der. Klopt, maar de futures bokken alweer en de trend wordt nu spannend.

In Europa hebben we volgens mij technisch een nieuw lager bodempje neergezet - zie de AEX die gisteren onder 500 dook - maar op Wall Street is dat nog niet gebeurd. Zo ja, dan kunnen we denk ik een einddatum aan de bullmarket sinds maart 2009 toevoegen. Zo gaat dat, aan alles komt een einde, zou oma zeggen.

En dan dit. Gewoon niet in te schatten? Is dit nou bluf, een incident, een strikt juridische zaak, of gaat de handelsoorlog VS-China een nieuwe, hardere fase in?

China state media calls Huawei arrest a 'despicable rogue'' act https://t.co/dTIyypoN7N — Bloomberg Markets (@markets) 7 december 2018

Gauw over naar de koersen. Zo lang u nog durft te kijken, heeft u uw risicoprofiel op orde? Is wel erg overdreven. Enfin, Azië staat hoger, de Europese futures openen zelfs fraai, maar de Amerikaanse dalen alweer. Verder zijn er niet al te grote uitslagen, behalve bitcoin dan. Opvallend? Goud is een oase aan rust.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, de hele FC Pharming en aanhang heeft weer iets om zich mee bezig te houden.

07:57 Topvrouw Huawei verschijnt in rechtbank

07:54 'AF-KLM houdt Joon toch in de lucht'

07:38 'Vliegtaks in 2021 zo'n 7 euro per ticket'

07:26 Positieve uitslag bij studie met Ruconest

07:14 'Ajax-speler Frenkie de Jong kiest voor PSG'

07:09 Nikkei sluit negatieve week hoger af

06:15 'ING-top niet opnieuw getoetst om witwaszaak'

06 dec Opmerkelijk herstel bij slot op Wall Street

06 dec 'Onderzoek HSBC om schending sancties Huawei'

06 dec 'Marketingdirecteur Unilever stapt op'

06 dec Martika Jonk commissaris bij Heijmans

06 dec Nog geen productiedeal oliekartel OPEC

06 dec Flinke daling olievoorraden VS

06 dec AEX-index duikelt onder 500 puntengrens

Analistenadvies luidt als volgt en verhip, dit zijn upgrades. Niet gezien, maar dit betekent bijna automatisch dat die analisten de verwachtingen verhogen in plaats van verlagen? Zomaar een gedachte, maar als we een recessie inprijzen die er niet komt, kan het wel eens koopjes jagen worden op de beurs.

AkzoNobel: naar buy van hold en naar €86 van €84 - Jefferies

KPN: naar outperform van neutral en naar €4,10 van €2,65 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:



De agenda kent vooral Payroll Report en dat Duitse cijfer is al door een vervelende -0,5%.

08:00 Duitsland industriële productie okt 0,3% MoM

11:00 EU BBP Q3 herziend 0,2% QoQ

14:30 VS Non-Farm Payrolls nov 205K

14:30 VS werkloosheidspercentage nov 3,7%

14:30 VS loongroei nov 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan dec 97,0

16:00 VS groothandelsvoorraden nov 0,3% MoM

En dan nog even dit

Zeg het maar hoe het zit:

Chinese state media says U.S. trying to 'stifle' Huawei with arrest https://t.co/MgBofchr5k pic.twitter.com/OeMRVSmq2w — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 december 2018

Eerder al Nieuw-Zeeland en Huawei heeft al een nieuwe CFO:

Japan government to shun Huawei, ZTE equipment: sources https://t.co/7gpdNbDHqJ — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 december 2018

Vanmiddag om 14:30 uur dus:

U.S. employment report seen calming fears over economy https://t.co/1dhEmUCl2M — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 december 2018

En dat zit wel goed?

Powell says U.S. labor market "very strong" by many measures https://t.co/Jv1ElqiZKb — Bloomberg Markets (@markets) 7 december 2018

Het gaat maar door:

EXCLUSIVE: https://t.co/HK511TNdNm looks at opening checkout-free stores in top U.S. airports - documents $AMZN pic.twitter.com/KCZRfEsNoZ — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 december 2018

Huh?

Want to know why markets are volatile? You're guess is as good as anyhttps://t.co/xjn7w1oFjS pic.twitter.com/QqcIrBHGWD — Bloomberg Markets (@markets) 7 december 2018

En dat hoopt iedere biotech liefhebber:

Japan biotech stock rockets 155% after breakthrough brain-injury treatment https://t.co/g0M2Jizxv8 pic.twitter.com/B3dgQjFPoO — Bloomberg Markets (@markets) 7 december 2018

Verhip:

Huge shift in future rate hike expectations. Market now saying <50% chance of 1 rate hike (to 2.5%-2.75%) throughout all of 2019... pic.twitter.com/qRIPaZaY3Z — Charlie Bilello (@charliebilello) 6 december 2018

Wordt het nog spannend?!

Probability of December Fed rate hike moves down to 66% from 83% last week... pic.twitter.com/X0pM86o0Ry — Charlie Bilello (@charliebilello) 6 december 2018

Dan deze nog:

Good Morning from #Germany where CDU leadership elections set to determine the direction of German politics in the most important decision of the year. 1,001 CDU members to elect new leader in CDU Party Congress today following Angela Merkel’s decision to step down as CDU leader. pic.twitter.com/jLnKpvx8Yx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 december 2018

