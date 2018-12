Inderdaad, verrassing? Tom van KBC Securities of Bolero duidt meteen.

Interessant, zeg. Verzekeraar #ASR neemt sectorgenoot #Loyalis over van #APG voor €450m. Was naar verluidt ook in de running om #Vivat over te nemen. Als dat na vnadaag nog tot de opties behoort, zal dat wel een stevige aandelenemissie vergen. pic.twitter.com/7Up9PbLvM4 — Tom Simonts (@TSimonts) 4 december 2018

Over emissie gesproken. Ease2Pay doet een ouderwetse claimemissie. Kleintje maar, maar toch. Hoeveel aandeelhouders zou het bedrijf eigenlijk hebben?



Intussen is de G20 premie aardig uit de koersen aan het lopen. Het is weer rood. De Nikkei 225 krijgt zelfs klappen. De AEX staat al weken min of meer rond 520 te klungelen. Dat deed de index dit jaar na de februaridip ook al.

- Asian stocks fall

- Yen, yuan advance

- Treasuries edge up

- Oil extends surgehttps://t.co/09LZpYXZTk — Bloomberg Markets (@markets) 4 december 2018

Het is allemaal niet heel erg, maar toch. Misschien heeft het er mee te maken dat niemand weet wat de VS en China nou precies hebben afgesproken. Het is wat vaag. De dollar daalt richting 1,14, olie loopt wel wat op en de rentes dalen. de Duitse tienjaars staat op 0,29% en de VS op 2,98%.

07:26 Aandelenemissie door Ease2pay

07:10 Japanse beurs staakt winstreeks

03 dec 'OM wil af van briefgeheim pakketjes'

03 dec Topman vertrekt bij EY

03 dec Wall Street neemt iets gas terug

03 dec Bpost voorziet uitdagend jaar

03 dec Houders Beter Bed akkoord met commissarissen



Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:



11:00 EU producentenprijzen okt 0,4% MoM

Scheids, hoe zit het nou?

Factbox: Contrasting Chinese, U.S. statements on trade war agreement https://t.co/37BCtEXo8i — Reuters Business (@ReutersBiz) 4 december 2018

Oh, zit dat zo:

Qatar's OPEC exit shows growing sway of Moscow-Riyadh oil axis https://t.co/VqjzxApdwY — Bloomberg Markets (@markets) 4 december 2018

Of het is juist een slimme thermostaat:

Geen autobouwers:

Good morning from #Germany, where speculators keep attacking Deutsche Bank. DB is the most shorted company in the German benchmark index Dax w/a short volume of €790mln, acc to Breakout Point. 4.6% of all DB shares are sold short. Bayer ranks 2nd w/a short volume of €424mln. pic.twitter.com/f1nlYHmjBS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 december 2018

1,5%:

Australia keeps key rate unchanged amid housing market slowdown https://t.co/4YDUprIDZE — Bloomberg Markets (@markets) 4 december 2018

Of op uw hypotheek aflossen?

JPMorgan asset says cash better than stocks for the first time in a decade https://t.co/UoWuqCwca5 — Bloomberg Markets (@markets) 4 december 2018

Of?

The case for a stock rally, even after emerging markets' growth story buckled https://t.co/5IKnB0HDhA — Bloomberg Markets (@markets) 4 december 2018

Valt mee, noch tegen:

Korea’s economic growth meets estimate, inflation on target https://t.co/ZuvksDwA0k — Bloomberg Markets (@markets) 4 december 2018

Goed voor AMG? Dat had u vast al wel bedacht:

High prices for lithium and cobalt will hinder sales growth in battery-powered vehicles the next few years, according to HSBC https://t.co/5OMwnPdOpu — Bloomberg Markets (@markets) 3 december 2018

Weet u dat ook weer:

On @Breakingviews – Tencent is floating its music-streaming arm at a valuation of up to $24.5 billion. The company’s huge premium to Spotify is hard to justify, even while sales are up and though it has a novel, profitable business model. https://t.co/m8ihikX9vm via @mak_robyn pic.twitter.com/PdANR3vn7y — Reuters Business (@ReutersBiz) 4 december 2018

Wat nu weer?

Tesla changes plans to start Model Y production: Business Insider https://t.co/zFmndah6Dw — Reuters Business (@ReutersBiz) 4 december 2018

Jaja, de rentes:

Recession ahead? The flattening yield curve just produced its first inversion. Spread between 3-, 5-year Treasury yields falls below zero. More closely watched 2s/10s gap also smallest since 2007. https://t.co/lUyh51gXJp pic.twitter.com/1mFY2LCs3K — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 december 2018

Oh:

Here's how Europe plans to challenge the dollar in world markets https://t.co/UUpaiW2zCH — Bloomberg Markets (@markets) 3 december 2018

f