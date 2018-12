Liveblog: Tom2, Unies en Randstad

Update 11:00 uur: Randstad

Randstad uitzendbureauhóóó zingt lekkerder weg dan Randstad HR dienstverlenerrr, maar vooruit. Gefeliciteerd Randstad.

Randstad is in november de grootste HR dienstverlener ter wereld geworden. Om dit te vieren opende Jacques van den Broek, CEO van Randstad, de Amsterdamse beurs. #beursgong #randstad #HRhttps://t.co/fuVnc6353E pic.twitter.com/kB5dqoKg3F — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 3 december 2018

Dat grootste wordt verder niet toegelicht, maar ik neem aan dat het bedrijf er op doelt dat ze grootste marktwaarde heeft? Klopt volgens Datastream, want Adecco (-32% dit jaar in eigen Zwitserse francs) doet nog veel beroerder dan Randstad dit jaar (-15%). Helaas, ook vandaag blijft het aandeel weer achter bij de AEX.

Het fonds is voor een habbekrats te krijgen en het dividendrendement staat op 6,4% te gillen. Uitzenders zijn alleen vroegcyclisch en het ziet er naar uit dat we nu laatcyclisch zitten - zie de inkoopmanagersindices hieronder. De markt prijst wellicht in dat de verwachtingen verder teruglopen en de koers geen haast krijgt.

Nog iets, eind 2008 passeerde Randstad het dividend, omdat het allemaal even doomy, gloomy, lastig en ondoorzichtig werd met de wereldeconomie toen. Dat u weet dat het dividend niet zo heilig is als bijvoorbeeld bij Royal Dutch Shell.

Update 10:30 uur: Inkoopmanagersindices (PMI's)

Die van ons komt uit op een mooie 56,1 (zie hieronder) en hier zijn alle Europese inkoopmanagersindices over de industrie over november (woensdag volgt de dienstensector). Duitsland en Frankijk vallen mee ten opzichte van de eerste schattingen een week geleden, maar Italië valt door de mand.

Het VK valt dik mee en kijk de Zwitsers eens dampen. Voor de goede orde: een getal van 50 is het kantelpunt. Daarboven is sprake van economische groei, boven 55 is hoogconjunctuur, onder 50 is stagnatie en onder 45 betekent krimp.

Update 09:45 uur: Unilever

Niet onverwacht, maar er waren meer kapers op de kust. Unilever neemt Horlicks en andere activiteiten over van GlaxoSmithKline (GSK) en GSK Consumer Healthcare fuseert weer met Hindustan Unilever. Het prijskaartje voor Unilever komt uit op £2,4 miljard.

Doe CEO Paul Polman van #Unilever paar weken voor zijn vertrek nog een miljarden acquisitie #GSK pic.twitter.com/OXPdBr1cd3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 december 2018

Update 09:15 uur: Shell

Op de huidige koers doet Royal Dutch Shell 6,1% dividendrendement en bij mijn weten was de laatste keer dat Olies in het dividend sneed tijdens WO II.

Update 09:00 uur: Nevi PMI 56,1

Nog altijd een mooi rapportcijfer voor onze economie, maar de trend is sinds afgelopen winter dalende. Het cijfer is wel punten hoger dan de rest van de EU landen.

Ons economisch momentum neemt gestaag af, maar laat itt tot rest EU-landen - die tussen 915 en 10u doorkomen - nog wel duidelijk groei zien #Nevi #PMI #AEX pic.twitter.com/xnXzx4sqU1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 december 2018

Update 08:30 uur: TomTom

Gemist vrijdag. Voor de derde keer dat TMT Finance overnamegeruchten TomTom meldt met naam en toenaam. En ja, weer laat op vrijdagmiddag. Hoe betrouwbaar is dit? Ik kan, weet en durf dit niet te duiden.