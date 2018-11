Black Friday, ofwel de Amerikaanse beurzen zijn half open vandaag en de Amerikanen gaan shoppen. En vechten om de aanbiedingen, u kent allemaal de genante filmpjes. Aandelen zijn trouwens ook in de aanbieding dit jaar, maar die willen ze dan weer niet.



Hoewel Black Friday zich naar Europa verplaatst neemt het belang in de VS zelf af door internetverkopen en de opkomst van bijvoorbeeld Singles Day. Hoe dan ook, in ieder geval zijn dit de make or break dagen voor de Amerikaanse retailers. Dit weekend druppelen vanzelf de cijfers en anekdotes door. En vechtilmpjes.

Over tot de orde van de dag. Japan en India ook dicht, dat is eigenlijk het enige nieuws:

- Asia stocks mixed

- Volumes light as Japan, India shut

- Oil slides

- Euro flathttps://t.co/wURp7cLUCe — Bloomberg Markets (@markets) 23 november 2018

Ik kan niet zo gauw het persbericht vinden, maar Curetis heeft goed nieuws van de Amerikaanse FDA, ANP:

Curetis heeft positieve reacties gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor het systeem Unyvero bij het diagnosticeren van infecties in de onderste luchtwegen. Volgens Curetis kan nu versneld een aanvraag worden gedaan voor goedkeuring door de waakhond.

Verder zijn er vandaag op het Damrak geen cijfers. Wel zijn er de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over novemeber uit VS, Duitsland en Frankrijk. Het Duitse BBP Q3-cijfer is al bevestigd op -0,2%. Verder ziet u slappe koersen. De dollar daalt wat en China krijgt klop. Daarover zo meer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:57 Positieve reacties FDA voor Curetis

07:41 'Nissan wil sleutelen aan pact met Renault'

07:37 'VS vragen bondgenoten om ban op Huawei'

07:09 Chinese beurzen flink omlaag

22 nov 'Eni aast op raffinagebelang Abu Dhabi'

22 nov Omvang handelsbarrières G20 verzesvoudigd

Analistenadvies luidt:

Wessanen: naar hold van buy -Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Ackermans & Van Haaren Q3-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q3 -0,2% MoM

08:00 Accsys Q3-cijfers

09:15 Frankrijk manufacturing PMI nov 51,2

09:30 Duitsland manufacturing PMI nov 52,2

10:00 EU flash manufacturing PMI nov 52,0

10:00 EU services PMI nov 53,0

15:30 Beurzen VS halve dag geopend

15:45 VS Markit manufacturing PMI 55,7

En dan nog even dit

Eigenlijk is dit het nieuws van dag. Dit is nogal wat en zo kan de handelsoorlog flink escaleren. Het hakt er in ieder geval in op de gehele Chinese beurs. Citaat:

American officials have briefed their government counterparts and telecom executives in friendly countries where Huawei equipment is already in wide use, including Germany, Italy and Japan, about what they see as cybersecurity risks, these people said.

The U.S. is also considering increasing financial aid for telecommunications development in countries that shun Chinese-made equipment, some of these people say.

The U.S. is asking allies to ban telecom equipment from China’s Huawei over 5G cybersecurity fears, but it may be a hard sell for wireless carriers https://t.co/pheGgVhzEG — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 november 2018

Altijd maar weer olie:

Here's the latest on how oil prices are faring today https://t.co/proGKi6enx — Bloomberg Markets (@markets) 23 november 2018

Het is eigenlijk maar een kleine markt:

Losses in the great cryptocurrency crash of 2018 are nearing $700 billion https://t.co/RqvaVkrd0L — Bloomberg Markets (@markets) 23 november 2018

Ja en Amerika wil dat jullie je grenzen nou eens open gooien:

China wants trade talks with United States to be equal, mutually beneficial https://t.co/X1MuH6GEU0 — Reuters Business (@ReutersBiz) 23 november 2018

Wie bemoeit zich er niet mee?

A break in the pace of Fed hikes may help heal global markets https://t.co/iqSoOQQTt6 pic.twitter.com/2jMT2uyk3g — Bloomberg Markets (@markets) 23 november 2018

