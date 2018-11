Zo vindt u het crowdfundingplatform dat het beste bij u past

Er lijkt geen einde te komen aan de groei van crowdfunding. Platformen moeten zich onderscheiden om investeerders aan zich te binden en dat heeft een professionaliseringsslag in gang gezet. Hoe vindt u nu het crowdfundingplatform dat de beste keuze is voor u?

Een groot aanbod om uit te kiezen

Volgens onderzoeksbureau Crowdfundmarkt groeide de crowdfundingmarkt in Nederland in het derde kwartaal van 2018 met 48% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de afgelopen drie maanden werd er voor 45,3 miljoen euro aan kapitaal opgehaald. Daarmee staat de teller dit jaar tot dusver op 160,4 miljoen euro, verdeeld over 1.761 projecten. Crowdfundmarkt verwacht dat de marktomvang van 182,5 miljoen euro in 2017 ruimschoots wordt overtroffen.

Een crowdfunder heeft een groot aanbod om uit te kiezen, ook als het gaat om de platformen zelf. Op basis van het AFM-register zijn er dit jaar bijna twintig partijen actief, die meer dan vijf projecten hebben geplaatst. Veel van de platformen haalden dit jaar enkele miljoenen euro’s op, met uitschieters bij CollinCrowdfund, GeldvoorElkaar en OnePlanetCrowd die tussen de 26 miljoen en 31 miljoen euro aan projecten financierden.

Beschikbare informatie

De keerzijde van de toegenomen populariteit is dat het des te moeilijker is geworden om een keuze te maken tussen de vele projecten en platformen. De AFM concludeerde in mei van dit jaar bovendien dat crowdfundingplatformen vaak niet voldoende informatie beschikbaar stellen aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan.

Volgens de toezichthouder is de informatievoorziening bij een merendeel van de platformen “matig tot (sterk) ondermaats”, vooral als het gaat om relevante financiële gegevens van de aanvrager en zijn financiële vooruitzichten. Eveneens schieten platformen vaak tekort als het gaat om de informatievoorziening over de relevante kenmerken van de lening.

Sindsdien hebben platformen flink aan de weg getimmerd, maar dit betekent niet dat crowdfunders achterover kunnen leunen. Van investeerders wordt verwacht dat zij zelf ook onderzoek doen, voordat zij een investeringsbeslissing maken. Maar waar moeten zij op letten?

De ondernemer achter het project

Net als bij veel andere beleggingsproducten, is het van belang om in de kenmerken van het crowdfundingproject te duiken. Deskundigen in de markt erkennen dat informatie soms erg moeilijk te verkrijgen is, omdat ondernemers vaak net gestart zijn en zodoende nog geen cijfers kunnen presenteren. “Bij crowdfunding koopt een investeerder ook vaak het idee”, aldus oprichter Frank van der Linden van Crowdfundmarkt.

Een crowdfundingplatform scoort punten als het van ondernemers eist zo uitgebreid mogelijk te rapporteren. Een stukje rapportering over de eigen bedrijfsresultaten van een platform hoort daar ook bij. Wat is de rentabiliteit, solvabiliteit of liquiditeit van een crowdfundingplatform? En hier is transparantie voor nodig, niet alleen over de eigen resultaten, maar ook over het succes (of falen) van ondernemers.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar het beste crowdfundingplatform

1. Spit het aanbod door

Ook bij crowdfunding is het aan te raden om uw investeringen te spreiden over meerdere projecten en het liefst zelfs over meerdere platformen. Het aanbod van een crowdfundingplatform is dus van belang. Is er een verscheidenheid aan sectoren om in te investeren en wat zijn de investeringsmogelijkheden (leningen, converteerbare leningen, aandelen, etc.)? Of is het platform juist gespecialiseerd in één sector? Bekijk het aanbod en beslis wat voor u de voorkeur heeft.

2. Zijn de risico’s duidelijk?

Een goede inschatting maken van de risico’s is, net als bij andere beleggingsproducten, noodzakelijk. Hiervoor bent u afhankelijk van de informatie die een platform aanbiedt. Zorg dus dat u een platform vindt dat op dit vlak goed scoort.

Crowdfundingplatformen werken doorgaans vaak met een zogenoemde kredietscore. Dit is een beoordeling, die vaak door een derde partij wordt gedaan en inzicht geeft in onder meer zaken als de kredietwaardigheid van een ondernemer en de risico’s. Op basis van de kredietscore wordt een project vaak ingedeeld in een risicoprofiel, waardoor het voor u duidelijk is hoe hoog het risico is dat u loopt bij een investering in het betreffende project. Het is belangrijk dat een platform u goed kan uitleggen hoe een kredietscore tot stand komt en welke risico’s u loopt.

3. De kosten

Niemand wil teveel betalen, want dit gaat immers van het rendement af. Bekijk en vergelijk daarom de kosten die platformen hanteren. Hoge kosten hoeven niet direct een reden te zijn om niet te investeren via dat platform, maar deze moeten wel verantwoord worden.

4. Informatievoorziening

Naast de risico’s en kosten, wilt u ook weten waarin u precies investeert. Welke ondernemer zit er achter het project, hoe ziet zijn financiële positie eruit, is de concurrentie goed in kaart gebracht, wat zijn de plannen om te groeien? Ook het verdienmodel en kenmerken van de lening zijn enorm van belang. Een goed platform vraagt deze informatie altijd op bij de ondernemer en publiceert deze gegevens voor investeerders. Kies dan ook platformen uit, die dergelijke uitgebreide informatie met de markt delen, het liefst in de vorm van een informatiememorandum.

5. Transparantie

Hoe eerlijk en open communiceert een crowdfundingplatform met investeerders? Dit is een belangrijke vraag in de zoektocht naar een goed platform. Worden de gerealiseerde rendementen, het aantal defaults en betalingsachterstanden duidelijk benoemd? Is de Stichting Derdengelden of het bestuur van het platform geheel onafhankelijk?

