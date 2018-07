Minder winst, hogere marge en ASMI verwacht wel meer orders in Q3. Gemengde resultaten dus?







Marktbreed is het eigenlijk wel een tikje saai nu, na die mooie rit gisteren met nieuwe AEX toppen. Niets springt er uit, rustig. Nabeurs New York deden AT&T en Texas Instruments -1,2% en -0,6% op hun Q2's. Het Chinese Fosun zou willen bieden op Aegeas, ooit Fortis verzekeringen.

Nog één ding: vandaag of uiterlijk komt er uitsluitsel over het bod van Qualcomm op NXP Semiconductors. Nico weet alles. En hup Tom en Steven in de Tour natuurlijk, rijd die Skybots op een hoop in extreem korte en zware koninginnerit.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier en analistenadvies luidt als volgt. Kijk aan, FC Berenberg zet Wessanenen op een koop.

Philips: naar €40 van €39 - JPMorgan

Flow Traders: naar €31,50 van €36,50 - Credit Suisse

Euronext: naar €54 van €63 - Credit Suisse

Wessanen: naar buy van hold (€14,50)- Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



De agenda puilt uit met cijfers en sepciale aandacht is er voor Facebook. Let ook op de Duitse Ifo Geschäftsklima:

08:00 BinckBank notering ex-dividend

08:00 Deutsche Bank Q2-cijfers

08:00 Telefonica Deutschland Q2-cijfers

08:00 Vodafone Q2-cijfers

08:00 Banco Santander Q2-cijfers

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima jul 101,5

13:00 Boeing Q2-cijfers

13:00 Coca Cola Q2-cijfers

13:00 General Motors Q2-cijfers

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun 0,67M

22:00 Paypal Q2-cijfers

22:00 Facebook Q2-cijfers

22:00 Gilead Sciences Q2-cijfers

22:00 Visa Q2-cijfers

22:00 Barrick Gold Q2-cijfers

22:00 Qualcomm Q2-cijfers

22:00 Ford Q2-cijfers

En dan nog even dit

Om 22:00 uur dus:

Facebook reports earnings after the bell on Wednesday. Here's what Wall Street is expecting. https://t.co/SIU9dj711l via @CNBCtech — CNBC (@CNBC) 24 juli 2018

Even uw scherm uitvergroten tot 200%:

Big Tech duur? Of niet zo? Alles hangt v/h timeframe v/d analyse af . Als de verwachtingen ingelost worden, dan lijkt 2020 helemaal niet duur te zijn. Hier overzicht van #FAANG/#BAATS aandelen, geschoeid op analistenleest. Kijk vooral naar cash flow generatie en netto kaspositie pic.twitter.com/tvKZwtqKkt — Tom Simonts (@TSimonts) 24 juli 2018

Hynix, Samsung en Toshiba:

Asian chipmakers' production plans in focus as super-cycle winds down https://t.co/ln2WzUQjsn pic.twitter.com/njSMorU6G2 — Reuters Top News (@Reuters) 25 juli 2018

Cijfers DB. Voor wie er zin in heeft:

Deutsche Bank vows to maintain its position in fixed income trading, which suffers its weakest second quarter in a decade https://t.co/kArHxuSSA1 pic.twitter.com/gUmGZk7xUh — Bloomberg (@business) 25 juli 2018

Ach en wee, nog meer DB:

DWS (de vermogensbeheerder van DB) laat eerste waarschwuing horen. Ze zijn flow targets voor 2018 niet halen. Das snel. Zijn pas sinds eind maart genoteerd. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 25 juli 2018

Morgen rentebesluit:

A holiday recovery for the euro may depend on Mario Draghi's definition of "summer" https://t.co/Wfci9WUesh pic.twitter.com/5sd8ZqH8CT — Bloomberg (@business) 25 juli 2018

Hm:

Good #cryptocurrency morning! The total market cap of all cryptocurrencies (cryptoassets better) is up a staggering USD 80 billion, or 36%, in less than one month. #bitcoin pic.twitter.com/rapgDGE5Wm — jeroen blokland (@jsblokland) 25 juli 2018

Verhuren:

GM just unveiled a new way for customers to make money off their car https://t.co/86SSSJDLUn — Business Insider (@businessinsider) 24 juli 2018

Geen renteverhoging dus:

Turkey may pay a high price for its failure to maintain central bank credibility among investors https://t.co/JXX3qXU5uk pic.twitter.com/log1ssNDXo — Bloomberg (@business) 25 juli 2018

Verzint u zelf de grappen maar:

Juncker en Trump ontmoeten elkaar. 'Hij moet van goeden huize komen om wat aan Trump zijn standpunt te veranderen': https://t.co/erENlJTuqH — BNR Nieuwsradio (@BNR) 25 juli 2018

Eerlijk zeggen, u ook? Net als toen de Fed er mee startte :-)

"Stock market loses a big crutch as the Fed Ends Quantitative Easing."-Money, Oct 29, 2014



Total Returns since...

S&P 500: +53%

Nasdaq 100: +87% pic.twitter.com/2lbG6cfhnE — Charlie Bilello (@charliebilello) 24 juli 2018

