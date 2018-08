'Handelsoorlog? Het valt allemaal wel mee' Aandelen, Beurs vandaag

Meer dan de helft van de beleggers (54,3%) denkt dat de AEX de komende zes maanden gaat stijgen. Hoewel dat een daling is ten opzichte van de vorige Bull/Bear Enquête, zien beleggers het dus nog altijd zonnig in voor de Amsterdamse beurs. Bovendien denken ze dat het allemaal wel mee zal vallen met de dreigende handelsoorlog. Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van augustus. Het aantal beleggers dat uitgaat van een daling (van 3% of meer) staat op 15,2%. Richtingsbepaler De bonusvraag van deze maand ging over de richtingsbepaler voor het tweede halfjaar. Wat gaat dat worden? Als het aan u ligt, gaat het in ieder geval allemaal wel meevallen met die handelsoorlog. Verder verwacht een kwart van u dat de Brexit een zooitje wordt en zijn stempel zal drukken op de beurzen de komende maanden. Dit is de uitslag van de bonusvraag: Wat wordt de belangrijkste richtingsbepaler van de beurs in het tweede halfjaar? 23,1% - De allesoverheersende angst voor een recessie

43,9% - Het valt allemaal wel mee met die handelsoorlog, Trump en Xi blijven vrienden

26,4% - Brexit wordt een zooitje

6,7% - Emerging markets herstellen helemaal



Bull/Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is iets gestegen, van 53,3 naar 53,4. Het blijft daarbij op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish), en de indicator maakt geen grote beweging deze maand. Deze maand hebben 269 beleggers onze vragenlijst ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor augustus is als volgt (tussen haakjes de score voor juni):



Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 11,9% (was 7,1%)

Optimistisch: 47,6% (was 49,8%)

Neutraal: 30,1% (was 26,6%)

Pessimistisch: 7,8% (was 14,6%)

Zeer pessimistisch: 2,6% (was 1,9%)





Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 12,3% (was 6,0%)

Optimistisch: 42,8% (was 41,9%)

Neutraal: 30,9% (was 25,8%)

Pessimistisch: 10,4% (was 23,6%)

Zeer pessimistisch: 3,7% (was 2,6%)





AEX komende zes maanden Omhoog: 54,3% (was 60,3%)

Neutraal: 30,5% (was 24,7%)

Omlaag: 15,3% (was 15,0%) AEX komende maand Omhoog: 45,0% (was 41,2%)

Neutraal: 42,4% (was 34,8%)

Omlaag: 12,6% (was 24,0%)

Aandelenkeuzes augustus Voor komende maand koos u massaal ING als topper. Verder verwacht u binnen de AEX-index vooral koersstijgingen van Galapagos, Aegon en Ahold Delhaize. Bij de floppers bent u voor augustus vooral negatief over Altice Europe. Op een gedeelde tweede plaats koos u voor Wolters Kluwer, Unibail-Rodamco en Signify.

Toppers augustus Stemmen Floppers augustus Stemmen ING +51 Altice Europe -42 Galapagos +24 Wolters Kluwer -10 Aegon +17 Unibail-Rodamco -10 Ahold Delhaize +9 Signify -10

Alle voor- en tegenstemmen voor de maand augustus ziet u in de grafiek hieronder.

Long is blauw, short is rood en groen is het gemiddelde van die twee.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.