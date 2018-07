Mogge allemaal!



Voor de Duitsers is het één spook down, twee to go. Chart suggereert voor mij dat de Amerikanen nog niet klaar zijn voor een leven onder de 200MA, long gegaan DowJonesen 24320, met de stop honderd punten lager.

-:) de pieper staat ingesteld op 24400, redelijke kans dat ik er deze keer aan denk om die stop op te trekken mocht-ie afgaan.



Succes iedereen, het knakenrapen kan een aanvang nemen!