Terwijl ik dit tik dalen de koersen al harder. Dit is echt het laatste en ook enige Italiaanse nieuws vandaag. Volgens mij niks nieuws onder de zon, maar de koersen kleuren rood als een bleke Brit (zonder voetbalshirt) in de kokende zon.

Marktbreed loopt de schade aardig op en ook op het Damrak treft u slechts een enkele groene koers aan.

Italy's populist leaders begin preparing for an early election, incensed by their failed bid for power https://t.co/0LszfTyDqw pic.twitter.com/NhOCpWORA9 — Bloomberg (@business) 29 mei 2018

In Italië zelf zijn de rapen toch wel al dente. De FTSE/MIB 30 doet 3% krak. Spanje ook -2,6%, de Eurostoxx 50 ook en verhip, de AEX blijft zo relatief nog goed liggen.

De Italiaanse rentes spuiten intussen als spumante de hoogte in:

Elders in de EU stijgen ze en dalen ze hard, u trekt het technische lijntje zeg maar over de Alpen.

Duidelijk, dit is een Italiaanse vertrouwenscrisis die ook de euro raakt. Het gaat hard.

Panikeer alleen niet. Unilever verkoopt er vooralsnog geen raketje minder om, idem dito voor Royal Dutch Shell met vaatjes olie, AkzoNobel met blikken verf et cetera. Zo huistuinenkeukenredeneer ik altijd bij politiek gedoe: raakt dit de winsten? Nee (en dat is meestal zo) en waarom dan gaan verkopen?

Sterker nog, denk misschien eerder andersom. De Europese crisis van begin dit decennium was achteraf een mooi koopmomentje voor zowel aandelen als obligaties. Maandgrafiek, dus mei zit er nog niet bij, maar u ziet dat de situatie nu nog geen schim was van toen. De Italiaanse rente doet nu 3%.

Uit mijn vooruitblik van zondag. Let wel, de Griekse rente staat op de rechteras, want anders zijn alle andere lijntje vlak.

Verder is er niet zoveel te melden. Defensieve aandelen dalen wat minder hard dan cyclische en feesten- en partijenaandelen in Amsterdam. Verder gaat alles even zonder aanziens des aandeels de shredder in. Er zijn twee adviezen:

ABN Amro: uit European Selected List - Kepler Cheuvreux

DSM: naar €99 van €77 - Helvea Baader bank

Verder:

De financials liggen natuurlijk hondsberoerd. Ik pak de Europese bankenindex er maar bij, dan ziet u meteen bij wie de risico's zitten:

Verhip, zei ik daar Unilever? De Raketjes zijn niet aan te slepen natuurlijk met dit weer :-)

Flow Traders stijgt op ontploffende volatiliteit (+15%)

Omkooponderzoek bij VolkerWessels, de koersreactie valt mij nog mee

Sterkte, laat u niet gek maken. De beurzen hebben erger beleefd en Italië was, is en blijft toch wel een georganiseerd zooitje. Dat mag ik wel stellen, toch? Wel goeie koffie en beeldschone bella's, dat maakt dan weer veel goed. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.