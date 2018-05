Beetje vroege voorbeurs, want collega Jean-Paul mag de gong luiden. En wel hierom, vrijdag de IEX Beleggersdag:



Onderzoek is nog geen schuld, maar voorbeurs doen we het vooral met dit vervelende bericht. Koersimpact? Lastig inschatten, maar bullish is zoiets natuurlijk nooit:

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van VolkerWessels. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op Sint Maarten.

Geen vers nieuws uit Italië, vooralsnog lijkt het er op dat er nieuwe verkiezingen komen. Vooral de obligatiemarkt is daar op hol geslagen. De opening nu valt mee, de tienjaars stijgt één basispuntje. Bij ons heeft ABN Amro grootste, of minst kleine exposure:

Worries about #Italy's debt are reemerging. French and German banks hold the most Italian debt. French banks’ mainly hold non-bank private sector and official sector Italian debt. German banks mainly hold nonbank private sector Italian debt. (via SRP) pic.twitter.com/QZrqgNQTaA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 mei 2018

We zijn los en het houdt allemaal niet over zoals u ziet. EUR/USD tikte even 1.162 aan en sorry, ik weet niet zo gauw waarom WTI flink daalt en Brent plust.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws met zowaar twee beweeglijke fondsen:

De Zuid-Afrikaanse dochteronderneming van ArcelorMittal doet zijn belang van 50% in een joint venture met Macsteel Holdings Luxembourg van de hand. Het bedrijf verkoopt de aandelen voor $220 miljoen.

De Portugese toezichthouder is niet akkoord gegaan met verschillende oplossingen die Altice heeft aangedragen om de overname van omroep Media Capital van Prisa te laten slagen. Dat meldde de krant Jornal de Negócios.

Groenten- en fruitspecialist Hoogsteder Groep, een dochter van The Greenery, neemt zijn intrek in een door WDP nieuw te ontwikkelen distributiecentrum van ongeveer 8000 vierkante meter in Bleiswijk.

Anbang Insurance Group, het in de problemen geraakte Chinese moederbedrijf van Vivat, heeft geen plannen om zijn bezittingen in het buitenland van de hand te doen. Dat heeft de Chinese overheid laten weten.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:



De agenda is bescheiden:

09:00 Corbion notering 0,56 ex-dividend

10:00 EU M3 geldhoeveelheid

14:00 Salesforce Q1-cijfers

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex mrt

16:00 VS consumentenvertrouwen Conferecne Board mei 128,0

En dan nog even dit

Holger heeft weer mooie data:

Good morning from #Germany where the political turmoil in #Italy is shaking up the bond market as investors price in part the return of the D-Mark. Yield curve partly inverted w/ 2y yields at -0.73 below 1y or 9mth yields. Overall, Bund yields now negative out to 7yrs. pic.twitter.com/K8fB0mgILM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29 mei 2018

Geen vlucht van de euro in bitcoin in ieder geval:

#Bitcoin keeps bleeding. Cryptocurrency has dropped below $7293, the avg price of the past year. Last hope for #HODL crowd in this year's double-bottom in the low $6,000s, BBG's Cinko writes. pic.twitter.com/vnU4eH9MfR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 mei 2018

Zo dus:

Euro back near six-and-a-half-month lows amid Italian election concerns https://t.co/BXk3Xl53WF pic.twitter.com/qNlQL5Vzd7 — Reuters Top News (@Reuters) 29 mei 2018

Ferme conclusies voor een periode van vijf jaar?

Stedelingen die verhuizen naar omliggende gemeenten drijven daar de huizenprijzen op. Worden woningen in een grote stad duurder, dan volgen niet veel later de prijzen van de naburige gemeenten.https://t.co/IorqemPxD7 pic.twitter.com/8JyAZzRU7K — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 29 mei 2018

Hoe langer hoe meer tech in farma:

Alibaba injects pharmacy assets into healthcare unit in $1.4 billion deal https://t.co/DACPJAzy0J pic.twitter.com/PXoMfTqrFs — Reuters Top News (@Reuters) 29 mei 2018

En die sector is wellicht rijp voor:

One estimate says online directories of health-care providers currently cost $2.1 billion a year. A Humana VP thinks blockchain could cut that by 75%. https://t.co/N0Si2MuNN1 — The Wall Street Journal (@WSJ) 29 mei 2018

Coca-Cola maakt een andere keuze:

Coca-Cola’s first alcoholic drink, called Lemon-Do, has gone on sale in Japan https://t.co/t8Ux5gwGHb — The Wall Street Journal (@WSJ) 29 mei 2018

Nog een apart bedrijf:

Plus500: past performance is no guide to the future https://t.co/4ImETshoDI — Financial Times (@FT) 29 mei 2018

Lijntjes recht doortrekken op de beurs, altijd gevaarlijk. Eerst zien...

Track the market cap race to a trillion https://t.co/39dM4b3aU7 — Financial Times (@FT) 29 mei 2018

Doen:

More room for opening up in China's financial sector: central bank governor https://t.co/MJllfPaEg5 pic.twitter.com/Fi18SE6RNr — Reuters Top News (@Reuters) 29 mei 2018

Dit spul nog:

Oil prices mixed but expected output increase drags https://t.co/NUWVuWFDea pic.twitter.com/yfQ52Qb2eb — Reuters Top News (@Reuters) 29 mei 2018

Kom er maar in MC Knot en Draghi, ofwel MC Hammer :-)

Central bankers use rap, bouncy houses and banking 'humor' to win over the public https://t.co/CV7SEegpib — The Wall Street Journal (@WSJ) 29 mei 2018

