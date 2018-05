Ach und wee mit DB

Mooie grafieken, Arend jan en je kunt er eindeloos over discussiëren....



Gisteren plaatste ik onderstaande posting in de KK van IEX. Daar komt dan weer wat beleggerservaring van de laatste 40 jaar bij...…



IK BLIJF DB zeker goed volgen. Waarom?



Probleem is zoals altijd, dat die redding zo moeilijk in te schatten is....



Ik keek zojuist nog even naar Ageas, uit de puinhopen van Fortis ontstaan. Maar sinds 2013 toch verdubbeld in waarde en redelijke dividenden.

Ik heb in het achterhoofd KBC van meer dan 100 Euro naar zo'n 7 Euro maar nu toch rond de 70 Euro.



Tja en dan heb je nog Dexia waarbij je alles verloor en zelfs de allerlaatste restjes van 1 procent gewoon 0,00001 procent werden.



Doe mij een lol en houd dit draadje open! Op Duitse sites genoeg te lezen en ik houd Deutsche bank gewoon open als mogelijke her-investering.



Het zal dan wel niet zo gigantisch robuust zijn als eerst.... Effectenmakelaardij De Buck......Overgenomen door Bank Degroof…… en die weer geassocieerd met Bank Petercam tot DeGroof-Petercam. Altijd maar groeiend in waarde, maar wel tergend langzaam.



Ik denk dat als Deutsche Bank werkelijk weer op de rails komt, het snel kan gaan.



Kijk ook eens na ABN AMRO nadat het weer op de markt kwam als beursgenoteerd bedrijf. De believers hebben er een goede zaak aan gedaan.





Peter