Hoe duur is de AEX nou

Mijn collega's vinden dat ik Hoe goedkoop is de AEX nou boven dit stukje had moeten zetten. Dat u het even weet. Het maakt mij niet uit :-)

Wat een goed verzonnen grafiekje van Corné. U ziet niets de procentuele stijging van de AEX, de verwachte winsten en de verwachte koerswinstverhouding. Zo ziet u inderdaad hoe weliswaar de koersen zijn gestegen (prijs op het bod), maar aandelen goedkoper (waarde) zijn geworden.

AEX 32% afgelopen 2jr. 41% door stijgende winsten -8% door lagere waardering. Gezonde opbouw. pic.twitter.com/KBYf9Ddw3X — Corne van Zeijl (@beursanalist) 23 mei 2018

Nu zijn wij ook in het gelukkige bezit van Datastream en wellicht net als bij u staan er een zekere datum en AEX-stand in mijn geheugen gegrifd. Ik maak de grafiek vanaf de hoogste stand van de dotcombubbel.

Wat een mooie grafiek, ik trek m even door. Vergeleken met 5-9-2000 (#AEX all time high 703,18):

- Zijn aandelen nu 30% goedkoper

- Maken de AEX-bedrijven 15% meer winst

- Liggen de koersen 20% lager pic.twitter.com/uJQDqKKMPN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 mei 2018

Ik zit op deze golflengte, ofwel ik vind de markt veel gezonder, rationeler en beter geprijsd dan toen. Wat zeg ik? Misschien is die wel priced for prefection. In ieder gevali is het zeker geen bubbel. Dat sluit een bearmarket of krach niet uit, maar dat is een ander onderwerp.

Mijn conclusie: de AEX is niet zozeer al 18 jaar aan het wanpresteren, maar stond in 2000 op dronkemansstand. Wat mij betreft 'bewijst' de herbeleggingsindex dit, die er lustig op los allltimehight. Wat vind jij? pic.twitter.com/Aq0S0mBJbv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 mei 2018

Wat vindt u? Ik lees mee en als u meer data wilt zien, kijk ik of ik dat heb. Ik doe verder al basismateriaal deze ontleding van de AEX er bij. U ziet ook dividendrendement en de yield op de belangrijkste en minder risicovolle concurrent van onze meer risicovole aandelen: onze rente op tienjaars staatsobligaties.