ABN Amro's stroppenpotstrop

Hoeveel koopkansen hebben we wel niet gehad in ABN Amro?! Ik zit even een beetje met de grafiek te spelen - de bank kwam op in november 2015 terug naar de beurs - en ondanks de uitstekende performance sindsdien, waren er de nodige bange momentjes.

Dit had ik niet verwacht. Of ik ben het vergeten. Met name in het eerste halfjaar dat de bank stond genoteerd waren uitslagen van 5 à 7% heel gewoon - al dan niet plus of min - en in juni 2016 waren er zelfs twee daagjes op rij met -10% en -12% (Brexit). Kortom, die zeperd nu is niet zo ongewoon.

Ondanks her en der scherpe haaientanden in de grafiek leverde het aandeel bruto toch zo'n 60% op sinds de beursgang. Het trackrecord is natuurlijk veel te kort voor conclusies, maar het fonds heeft het goed gedaan. Punt.

Nog eentje dan: de winst van de groengele krijtstrepen stijgt sneller dan die van de witte sokkenbrigade, maar ook dit allemaal nog erg pril en prematuur. Ziezo, dat waren de plaatjes. Nu moet ik echt gaan tikken.

Stroppenpotmomentje

Kortom, het gaat lekker met de bank en... dus is dit een goed moment of even een bescheiden lijkje uit de kas te trekken, meende de bank? Al jaren is het verhaal op de vloer dat ABN Amro veel meer exposure heeft naar de olie- en offshore-industrie dan bijvoorbeeld ING. Vandaag weten we dat zeker.

Nota bene, terwijl veel naar adem happende oliewaarden eindelijk aantrekkende orderboeken rapporteren en licht aan het einde van de tunnel zien, propt ABN Amro juist voor deze sector haar stroppenpot vol. We zagen het ook bij ING, maar dan andersom. Dit potje kan een kwartaal maken of breken.

Blijkbaar vond ABN Amro het nu de tijd rijp? Sinds het gedonder met de vertrokken hoofdcommissaris - laat ik haar zo maar noemen, kunnen ze nog even gniffelen aan de Gustav Mahlerlaan - Olga Zoutendijk is het lekker stil en rustig aan de Zuidas, draait de bank goed en gaan met die stroppenpotbanaan dus.

Het moet toch een keer. Dat de tent operationeel goed draait was het eerste dat mijn collega Martin opviel vanochtend. Hier zit geen woord Spaans tussen:

ABN Amro heeft een sterk kwartaal achter de rug. Hoewel de bank onderaan de streep een lichte winstdaling moest melden, is de operationele gang van zaken uitstekend.

Ja maar ja maar ja maar

Verder zijn de kosten onder controle en zijn de kapitaalratio's in orde, hoewel ze iets lager uitpakken. De reden dat het aandeel een tik op zijn neus krijgt, is denk ik dat ABN nog geen duidelijkheid verschaft over haar toekomstige dividend- een aandeleninkoopbeleid. Die stroppenpot is eenmalig, dit is blijvend. Vandaar.

Wellicht voor het einde van het jaar meer nieuws van de bank hierover. Proef ik hier irritatie over bij de analisten? Gaat best lekker, maar even doorpakken beste bank, lees ik tenminste tussen de regels door. Intussen hoeft u zeker niet op een houtje te bijten, want het fonds doet nu 5,5% dividendrendement.

Of oppakken. ABN Amro is toch in de reclame vandaag. U koopt in ieder geval een degelijke bank die even levertraan moet slikken, maar er op papier goed voorstaat. Veel beter vindt u ze niet in het eurogebied en er zit ook nog wat fantasie in met fintech en mogelijke aandeelhoudersverwennerij.

Ja maar ja maar ja maar, wat nou als er weer een financiële crisis komt, vraagt u. Maakt u zich daar maar geen zorgen over. Die komt namelijk zeker weer. Zekerheidje. De vuistregel is één per generatie. Vraag is alleen wanneer, waar en wie. Veel hé? Klik maar op de grafiek en speel er maar even.

Wen er dus maar aan. Daarom zijn banken ook zo goedkoop als u bijvoorbeeld naar koerswinstverhouding (onbruikbaar) kijkt en is het dividendrendement hoog. Dat is de vergoeding voor uw risico, want dat is dubbelop bij een bank. Zowel op de instelling zelf als op haar lenende klanten loopt u risico.

Het is alleen niet zo dat bij iedere crisis alle banken omvallen. Bruut en ongenuanceerd geredeneerd overkwam het ABN en ING alleen de laatste keer.