DSM bevestigt haar eerdere outlook-verhoging. Deze dame is er helemaal gelukkig mee zo te zien, nu u nog. Hier is het ANP-stukje,

Meer omzet per saldo voor PostNL, dat haar outlook bevestigt en zegt op schema te zijn met haar transitie. Per saldo is echt per saldo, want post krimpt hard, maar e-commerce en pakketten laten hoge groei zien Hier leest u ANP:

De koersen zijn los, wilde ik tikken, maar dat is een beetje overdreven. Alles steady. Olie (WTI) weer onder $70 en dat is vandaag natuurlijk dé dobbel met het aangekondigde Iran-besluit van president Donald Trump.

Het belangrijkste nieuws, let op onze uitzenders. Adecco lijkt me op het eerste gezicht niet zo goed:

LeasePlan heeft de winst in het eerste kwartaal zien dalen. Het bedrijf voelde de effecten van twee afboekingen op verlieslatende Duitse contracten en in Turkije vanwege de sterke waardedaling van de lira. LeasePlan stelde onlangs zijn beursplannen uit.

De winst en omzet van Adecco zijn in het eerste kwartaal gedaald. De winst kwam in de verslagperiode bijna 30% lager uit, op 130 miljoen euro. De opbrengsten daalden met 1% tot bijna 5,7 miljard euro.

Zet ik deze er nog bij:

Shell unit agrees to sell its entire stake in oil sands producer Canadian Natural Resources for about $3 billion https://t.co/MbhsiyQnuU pic.twitter.com/f6CWFdDy5A — Bloomberg (@business) 8 mei 2018

Over uitzenders gesproken, er is één analistenadvies:

Brunel: naar €19,40 van €19,20 - ING

De AFM meldt deze shorts:

De agenda bestaat weer uit veel cijfers, Adecco is wellicht het interessantst voor het Damrak en Walt Disney vertelt over haar kaskrakers.

08:00 DSM Q1-cijfers

08:00 PostNL Q1-cijfers

08:00 Vastned Q1-cijfers

08:00 Swiss Life Q1-cijfers

08:00 Adecco Q1-cijfers

08:00 Deutsche Post Q1-cijfers

08:00 LafargeHolcim Q1-cijfers

08:00 E.on Q1-cijfers

08:00 Muenchener Rueck Q1-cijfers

08:00 Continental Q1-cijfers

08:00 Genmab Q1-cijfers

08:00 Duitsland handelsbalans mrt 20,0B

08:00 Duitsland industriële productie mrt 0,7% MoM

14:00 Valeant Q1-cijfers

16:00 VS JOLTS mrt 6,173M

22:00 Liberty Global Q1-cijfers

22:00 Walt Disney Q1-cijfers

Belangrijkste agendapunt is evenwel vanavond om 20:00 uur onze tijd. Wellicht is er koersreuring, vooral de olieprijs natuurlijk. Zou mij niet verbazen als de president het verdrag opzegt - is dat ook ingeprijsd? - maar ik denk eerder aan politiek rumoer dan aan blijvende koersinvloed.

Trump to announce decision on Iran nuclear deal; European allies on edge https://t.co/8VGV2k2znN — Reuters Top News (@Reuters) 8 mei 2018

En dan nog even dit

Niet meer? Nee, +0,9%:

Consumentenprijzen stijgen op jaarbasis minder hard in april, vooral door prijsontwikkeling vliegtickets, vakantiereizen naar het buitenland en verblijf in bungalowparken. Meer op: https://t.co/lYkMNMiNHp pic.twitter.com/cAvIfZkk4v — CBS (@statistiekcbs) 8 mei 2018

Groot verschil inderdaad:

Inflation has started to pick up in the U.S. and U.K., but not in the 19-nation eurozone. Why? 11 charts explain the trend https://t.co/bATrvJelK0 — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 7 mei 2018

Faites vos jeux:

Oil elevated ahead of Trump Iran announcement, shares firm https://t.co/hoVMGykad5 More from #ReutersEnergy: https://t.co/rrMAF37duv pic.twitter.com/h64pG5tHSP — Reuters Top News (@Reuters) 8 mei 2018

Altijd wat in deze tak van sport:

Memory boost: How chipmakers are weathering slowing smartphone sales https://t.co/lmjOwxs0Wo pic.twitter.com/PvyzxjnI5l — Reuters Top News (@Reuters) 8 mei 2018

Dit behoeft geen betoog.

China’s About to Give Global Finance the Chance of a Lifetime https://t.co/DUIARgdDIK — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) 7 mei 2018

Wat?!

Jack Ma's finance giant is now larger than Goldman - but is it getting too big for Beijing?https://t.co/YWdxgtL4gT pic.twitter.com/v2RDdIoGtK — Bloomberg (@business) 8 mei 2018

Deze meneer nog:

Elon Musk bought about $9.85 million worth of Tesla shares on Monday, his biggest purchase since March 2017 https://t.co/6JrZecyHvT pic.twitter.com/k0mOOcJFYz — Bloomberg (@business) 7 mei 2018

Laatste nieuws:

LATEST: Takeda agrees to buy Shire for about £46 billion ($62.4 billion) https://t.co/ahDhRony1f pic.twitter.com/2bgDl5pWN2 — Bloomberg (@business) 8 mei 2018

